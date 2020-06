Bayern meldt afscheid clubicoon én groot twijfelgeval in aanloop bekerfinale

Bayern München neemt binnenkort afscheid van clubarts Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (77). De medisch specialist, die internationale bekendheid geniet, was met uitzondering van een onderbreking ruim veertig jaar in dienst van der Rekordmeister. Müller-Wohlfahrt, die zich wil toeleggen op zijn eigen praktijk, heeft al een dankbrief ontvangen van voorzitter Karl-Heinz Rummenigge.

"Ik kijk met ontzettend veel genoegen terug op mijn veertig jaar bij Bayern", stelt Müller-Wohlfahrt vrijdag in een eerste reactie op zijn aanstaande vertrek uit de Allianz Arena. "De successen die we in die periode samen hebben beleefd en de mensen die ik heb ontmoet hebben mijn leven voorgoed veranderd. Ik wens Bayern dan ook het allerbeste voor de toekomst."

Highlights Bundesliga: Bayer Leverkusen - Bayern München

Rummenigge benadrukt de dankbaarheid in Bayern-kringen richting de vertrekkende sportarts. "Hij heeft decennialang geweldig werk geleverd", aldus de bestuurder van de Beierse grootmacht. "De gehele club en alle generaties, van Franz Beckenbauer en Gerd Müller tot Thomas Müller en Robert Lewandowski, zijn hem dan ook erkentelijk." Müller-Wohlfahrt was naast Bayern ook jarenlang verbonden aan de nationale ploeg van Duitsland. In München kreeg de arts geregeld Nederlandse spelers over de vloer, met Arjen Robben als bekendste voorbeeld.

Bayern meldt tevens dat Thiago Alcántara de komende weken moet toekijken. De middenvelder raakte midweeks tegen Eintracht Frankfurt geblesseerd aan de lies en is inmiddels geopereerd. "De liesklachten veroorzaken ook problemen op andere plaatsen", verduidelijkt trainer Hansi Flick vrijdag op een persbijeenkomst. "Na de bodycheck tegen Frankfurt werd duidelijk dat er ingegrepen diende te worden. Hij zal ongeveer drie weken uit de roulatie zijn. Misschien is Thiago op tijd fit voor de bekerfinale (op 4 juli tegen Bayer Leverkusen, red.)."