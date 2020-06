Ronald de Boer voorziet transfer: ‘Deze trein komt wellicht nooit meer langs’

Ronald de Boer ziet Donny van de Beek in de zomer een transfer van Ajax naar Manchester United maken, indien Real Madrid niet meer concreet wordt. De middenvelder wordt al bijna een jaar met de Spaanse topclub in verband gebracht, maar de belangstelling voor de Oranje-international lijkt niet meer de hoogste prioriteit in het Santiago Bernabéu te genieten. Manchester United heeft inmiddels oriënterende interesse getoond.

Ronald de Boer snapt dat Real Madrid door de financiële gevolgen van de coronacrisis liever de hand op de knip wil houden. “Ik begrijp aan de ene kant wel dat Real Madrid een beetje op de rem trapt”, vertelt de oud-voetballer in gesprek met FOX Sports. “Een andere partij denkt wellicht wel: hey, een interessante speler. Misschien kunnen we die voor iets minder krijgen. Zoals misschien Manchester United.”

“Ik snap de interesse van andere clubs wel.” De Boer vindt Van de Beek en Manchester United wel bij elkaar passen. “Ole Gunnar Solskjaer heeft aangegeven dat hij een nieuwe richting op wil gaan en spelers wil die humble zijn, zoals ze dat zeggen: hart voor de club, een teamspeler. Ik denk dat hij een beetje genoeg heeft van de Paul Pogba's die er rondlopen. Hij wil spelers als Donny van de Beek”, denkt hij.

“Als je deze clubs voorbij hoort komen, weet ik wel dat je hart sneller gaat kloppen”, weet De Boer ook uit eigen ervaring. “Dat het een kans is. Misschien komt deze trein nooit meer langs. Als Real Madrid zich niet echt meldt, denk ik dat hij de stap naar Manchester United gaat maken, als ze serieus worden.” Manchester United heeft zich officieel tot Ajax gewend om de interesse in Van de Beek kenbaar te maken, maar van een akkoord of zelfs een formeel bod is nog geen sprake. De middenvelder, die nog twee seizoenen onder contract staat, wordt naar verluidt getaxeerd op veertig miljoen.

De vraag is of Ajax, coronacrisis of niet, daar genoegen mee zal nemen, omdat een dergelijk bedrag minimaal tien miljoen euro van de oorspronkelijke vraagprijs is verwijderd. Real Madrid gaf vorig jaar zomer te kennen 50 tot 55 miljoen euro voor de Oranje-international te willen betalen. Volgens Jack van Gelder was het de bedoeling dat er in september een medische keuring zou plaatsvinden en daarna nog één, maar de Madrileense grootmacht liet vervolgens nooit meer iets van zich horen, zo zei hij bij Ziggo Sport.