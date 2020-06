Bayern-aanvaller vreest niet voor Sané: ‘Ik ben Robben en Ribéry gewend’

Bayern München werkt momenteel achter de schermen hard aan de komst van Leroy Sané. Na het aantrekken van Schalke 04-doelman Alexander Nübel hoopt de Duitse grootmacht op de komst van de buitenspeler van Manchester City. Mocht de transfer doorgang vinden, dan krijgt Kingsley Coman er een concurrent bij. De Franse buitenspeler heeft daar echter geen problemen mee, zo vertelt hij in een interview met Sport Bild.

Coman is ervan overtuigd dat de eventuele komst van Sané niet van invloed is op zijn eigen toekomst. Hij laat weten juist blij te zijn wanneer de Duitse aanvaller wordt aangetrokken door zijn werkgever. “Hij is een zeer goede speler. Het is niet meer dan normaal dat Bayern een speler zoals hij aantrekt”, aldus de 23-jarige buitenspeler, die bij Bayern wel gewend is aan concurrentie. Volgens diverse media liggen Bayern en Manchester City nog ver uit elkaar aangaande de transfersom. Naar verluidt heeft de Duitse topclub veertig miljoen euro over voor Sané, terwijl the Citizens denken aan een bedrag van zeventig miljoen euro.

Hansi Flick laat zich uit over eventuele zomerse versterkingen

“Toen ik naar Bayern kwam kreeg ik te maken met Franck Ribéry, Arjen Robben en Douglas Costa”, aldus Coman, die in 2015 op huurbasis overkwam van Juventus en in 2017 voor een bedrag van 21 miljoen euro definitief werd overgenomen. “Ik was toen nog een jonge speler en had legendes als Ribéry en Robben voor me. Ik denk dat die periode heeft aangetoond dat dit geen probleem voor me zal zijn. Ik denk dat het alleen maar beter is voor het team als er zoveel goede spelers rondlopen van dat niveau. Het is geen enkel probleem als Sané komt, tenzij de club aan me laat weten dat ze me niet meer nodig hebben.”

Coman denkt overigens niet dat Bayern hem niet meer nodig zal hebben wanneer Sané wordt aangetrokken. “Bij de club weten ze wat ze aan me hebben. De situatie van Leroy Sané heeft niets te maken met mijn toekomst. Ik heb een contract tot aan de zomer van 2023, dus ik heb nog tijd genoeg. Ik wil dit seizoen tot een goed einde brengen en daarna kan ik in de zomer nadenken over mijn eigen situatie, wat ik wil en welke beslissing het beste is”, aldus Coman.

Bayern-trainer Hansi Flick heeft zich in aanloop naar de halve finale van de DFB Pokal uitgelaten over eventuele versterkingen. “Als je me naar posities vraagt, dan zou ik zeggen flankspelers. Vleugelverdedigers of buitenspelers die snelheid aan het team toevoegen”, aldus Flick, die naar verluidt Ajacied Sergiño Dest hoog op het wensenlijstje heeft staan. “Zo hebben we op dit moment maar drie buitenspelers in de selectie: Kingsley Coman, Serge Gnabry en Ivan Perisic. Misschien is dat wel niet genoeg voor een heel seizoen. Daar hebben we al over gesproken, Hasan (Salihamidzic, technisch directeur, red.) weet ervan.”