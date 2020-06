De Vries baalt van ophef om ‘drie zinnen’ over drugsgebruik Ricksen

Vincent de Vries bracht onlangs de tweede biografie uit over het leven van Fernando Rickesen, die vorig jaar overleed aan de gevolgen van ALS. In het boek De Finale Strijd komt ook aan bod hoe Ricksen tijdens zijn ziekte teruggreep naar oude gewoontes. De Vries schrijft hoe Ricksen weer aan de drank en drugs ging toen bij hem de ziekte werd geconstateerd. Fortuna Sittard-trainer en voormalig ploeggenoot Kevin Hofland noemde het boek daarom ‘dieptriest’. Hij vindt dat de auteur probeert te scoren over de rug van Rickesen. De Vries betreurt de ophef over 'drie zinnen' uit het boek.

“Dat vind ik echt heel erg. Ik snap het ook niet”, reageert De Vries in gesprek met De Telegraaf. De auteur vindt het jammer dat Hofland zich negatief over het boek heeft uitgelaten. “Kevin heeft het boek nog niet eens gelezen. De opbrengst deel ik bovendien met de Stichting ALS, de Rangers Charity Foundation en met weduwe Veronika, met wie ik het boek heb geschreven. Hij zegt dat ik haar heb genegeerd bij het schrijven, maar dat is helemaal niet zo. Haar naam staat zelfs op de cover. Fernando is bovendien een goede vriend van me geworden. Waarom zou ik hem willen naaien? Het is jammer dat het zo gaat. Ook omdat Kevin en ik samen nog de kist hebben gedragen.”

Ricksen-biograaf komt met vervolgboek vol bizarre feiten: ‘Ricksen snoof en dronk terwijl hij ALS had’ Bizar dat je zo moet scoren over de rug van een ander. Onwaarheden die erin staan. Vrouw en vriend die genegeerd worden. Triest echt diep triest https://t.co/ItzYb5HShO — Kevin Hofland (@KHofland679) June 5, 2020

De Vries krijgt de vraag hoe het precies zit met het drugsgebruik van Ricksen. “Fernando heeft nadat hij de diagnose ALS kreeg twee of drie keer cocaïne gesnoven en af en toe op doktersadvies wietolie genomen”, zo klinkt het. “Voor hij ziek werd was hij natuurlijk langdurig verslaafd aan drugs. Dat was daarna zeker niet meer het geval. Je kunt het niet eens een terugval noemen. Het kwam vooral voort uit teleurstelling en frustratie, omdat Fernando geen training meer kon geven aan de jeugd van Fortuna-Sittard. Dat trok hij zich heel erg aan.”

Onder invloed van cocaïne werd Ricksen rustig. Bovendien kon hij dan goed praten met zijn partner. “Volgens haar hadden ze op die momenten heel eerlijke en open gesprekken. Maar nogmaals het is maar een paar keer geweest en in het boek worden er slechts drie regels aan gewijd. In de media is het opgeklopt met pakkende koppen, maar dit is totaal geen sensatieboek”, aldus De Vries.