Sierd de Vos terug van weggeweest: ‘Frenkie de Jong wordt dan overgeslagen’

Het ‘normale leven’ van Sierd de Vos staat weer op het punt van beginnen. Na een voetballoze periode van bijna drie maanden kan de populaire voetbalverslaggever van Ziggo Sport vanaf donderdag weer doen wat hij zo graag doet: commentaar geven bij de wedstrijden in de Spaanse competitie. De Vos doet donderdagavond het commentaar bij de stadsderby tussen Sevilla en Real Betis en in het weekeinde wachten de ontmoetingen tussen Real Mallorca en titelverdediger Barcelona én Athletic Club en Atlético Madrid.

De Vos voorspelt een spannende ontknoping van LaLiga, waarin de titelkandidaten Barcelona en Real Madrid op twee punten van elkaar staan. “Barcelona heeft Luis Suárez terug, als doelpuntenmaker en als aangever van Messi is hij een enorme factor in het aanvalsspel. En bij Real Madrid zijn Marco Asensio en Eden Hazard terug. De afgelopen jaren was de kampioen, vaak Barcelona, al ruim voor het einde van de competitie bekend. Dit seizoen is het veel spannender”, vertelt hij op de website van Ziggo Sport.

“Atlético Madrid mist de doelpunten van Antoine Griezmann, daarom staan ze nu niet eens op een Champions League-plek. Real Sociedad is de verrassing, vooral dankzij Martin Ödegaard, die de ontbrekende schakel blijkt te zijn. Ja, het worden mooie weken.” De aandacht van De Vos, altijd goed voor feitjes, verhalen en mooie anekdotes, zal de komende weken uiteraard ook uitgaan naar Frenkie de Jong. “In zijn debuutjaar in de Spaanse competitie is Frenkie de één na meest gebruikte veldspeler”, vertelt hij over de tweede plaats van de Nederlander op dat gebied, achter Griezmann. “En dat terwijl hij niet eens op zijn ideale positie speelt. Dat is een groot compliment naar hem toe.”

De rol van regisseur komt bij Barcelona voor rekening van Sergio Busquets en dus staat De Jong vaak links op het middenveld. 'Een heilige zone in het spel van Barcelona', aldus De Vos. “Jordi Alba stoomt daar vaak op. Hij legt de bal terug of geeft hem voor, altijd op Lionel Messi. Frenkie wordt als linkermiddenvelder dan overgeslagen. Ik denk dat hij de afgelopen voetballoze maanden heeft gebruikt om videobeelden van zichzelf terug te kijken en om de vraag te beantwoorden: wat kan ik doen om mezelf te verbeteren? Busquets gaat nog wel een jaartje door en dus zal Frenkie voorlopig op deze plek blijven staan.”

De verwachting is dat de transferzomer verre van spectaculair zal zijn. Real Madrid is naar verluidt niet van plan om spelers te kopen, terwijl Barcelona eerst spelers zal moeten verkopen om bijvoorbeeld Lautaro Martinez van Internazionale over te nemen. Tal van namen uit de selectie van Quique Setién doen de ronde om voor meer ruimte op financieel gebied te zorgen. “Barcelona heeft cash nodig. Maar een mogelijke verkoop van Frenkie komt nooit ter sprake. Dat zegt wel wat.”