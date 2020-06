Feyenoord lijkt toch naast komst van Mark Diemers te grijpen

Feyenoord lijkt zich te laat gemeld te hebben voor Mark Diemers. FC Groningen rekent namelijk op zijn komst en spreekt tegenover het Dagblad van het Noorden van een akkoord met zowel Diemers als Fortuna Sittard. “Wij zijn er helemaal uit met Mark Diemers en wij zijn er ook helemaal uit met Fortuna Sittard, dus voor ons is het heel simpel’’, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

Voetbal International en het Algemeen Dagblad meldden maandagavond dat Feyenoord zich in de strijd om Diemers heeft gemeld. FC Groningen lijkt echter roet in het eten te gooien, daar Fledderus schermt met een akkoord. “Het zat een tijdje vast tussen Diemers en Fortuna over een doorverkoopclausule, maar er is van beide kanten een mondeling akkoord”, zo legt hij uit. “Het moet alleen nog goed op papier en de medische keuring moet nog plaatsvinden, maar we hebben een jawoord gehad van zowel Diemers als Fortuna. De handtekeningen worden normaal gesproken gezet na een medische keuring, maar bij mijn weten is een mondeling akkoord ook een akkoord. Wij gaan er dan ook gewoon vanuit dat het klaar is.”

Hoewel FC Groningen rekent op de komst van Diemers, houdt Fledderus nog een slag om de arm. Of Feyenoord de Groningers nog kan aftroeven? “Dat kan natuurlijk nog, je weet nooit hoe het loopt in deze business. Als een topclub zich meldt, doet dat natuurlijk wat met een speler”, weet Fledderus, die het een 'vervelende situatie' noemt. “Zoals ik het vertel is in ieder geval de kant van het verhaal vanuit het perspectief van Groningen. Zaken kunnen uiteindelijk altijd nog mislukken, hoe zeker ze op zeker moment ook lijken. Wij gaan er in ieder geval vanuit dat afspraak afspraak is en dat de deal beklonken is. Dat heeft Fortuna ons ook laten weten en we gaan er vanuit dat Diemers en zijn zaakwaarnemer er ook zo inzitten.”

Diemers wil zelf niets kwijt over de situatie. “Ik ben momenteel geen heel open persoon”, zegt hij tegenover RTV Noord. “Ik vind het ook heel kinderachtig, maar ik wil even niks zeggen op dit moment. Het lijkt me verstandig dat mijn zaakwaarnemer iets naar buiten brengt. Ik wil me echt even afzijdig houden.” In Groningen ligt een driejarig contract klaar voor Diemers.