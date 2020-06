Van Gaal verkozen boven Ferguson als leermeester: ‘Dat is compleet anders’

Ryan Giggs werkte tussen 2014 en 2016 bij Manchester United als assistent van Louis van Gaal. De huidige bondscoach van Wales geeft te kennen dat hij voorlopig het meest van de Nederlandse oefenmeester heeft geleerd met het oog op zijn trainersloopbaan. Giggs legt uit dat hij als assistent van Louis van Gaal meer leerde dan als speler onder Sir Alex Ferguson, onder wie hij zijn gehele actieve loopbaan bij Manchester United speelde.

“Als international van Wales heb ik te maken gehad met verschillende buitenlandse trainers, maar dat was maar voor een korte periode. Omdat ik bij Van Gaal mijn eerste rol als trainer kreeg, praat ik zo liefdevol over hem. Zolang je speelt, weet je weinig van de voorbereiding. Je weet niet wat de manager heeft gezien op de video’s. Spelers krijgen zes of zeven minuten te zien wat de tegenstander gaat doen, maar de technische staf heeft daar uren naar gekeken”, zegt Giggs in de The Official Manchester United Podcast.

“Dus het is compleet anders, echt heel verschillend. Ook al heb je zo lang onder een manager gewerkt. Van Sir Alex heb ik meer het man-management en andere dingen opgepikt”, vervolgt de oud-aanvaller, die na het vertrek van Van Gaal Manchester United ook verliet. Sinds januari 2018 is Giggs werkzaam als bondscoach van Wales. “Bij Louis zag ik echt verschillende systemen. Ik leerde waarom je met verschillende systemen speelt, dat was echt een hele goede ervaring.”

“Daardoor wilde ik zelf ook manager worden, iets waarvan ik in de tijd daarvoor nog niet helemaal overtuigd was. Ik voelde me op mijn gemak, met het nemen van besluiten en in die positie. Ondanks dat ik nog mijn trainerscursus deed, moest ik al besluiten nemen. Je kan jezelf eigenlijk niet voorbereiden op de druk die dat met zich meebrengt”, besluit Giggs. Van Gaal, die opgevolgd werd door José Mourinho, won met Manchester United in 2016 de FA Cup.