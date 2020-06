FC Twente pakt uit met opvolger van Ted van Leeuwen

Jan Streuer is de nieuwe technisch directeur van FC Twente, zo meldt de Enschedese club zaterdagmiddag. Hij tekent een contract voor de periode van maximaal een jaar en treedt per direct in dienst als opvolger van Ted van Leeuwen. “We zijn verheugd dat we in de persoon van Jan Streuer een nieuwe technisch directeur hebben gevonden. Op verzoek van zowel Jan als de club betreft het een contract voor maximaal een jaar”, legt directeur Paul van der Kraan uit.

“Met zijn jarenlange ervaring in de (internationale) scouting en het technisch management van clubs in binnen- en buitenland denken we met hem de juiste man in huis te hebben gehaald”, benadrukt de algemeen directeur van FC Twente. “De gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd hebben die indruk nog eens bevestigd. Ik ken hem uiteraard goed uit de tijd bij Vitesse en ik heb veel vertrouwen in een hernieuwde samenwerking. Een leuke bijkomstigheid is natuurlijk dat hij ooit bij FC Twente zijn profloopbaan begon.”

Streuer, 69 jaar, droeg van 1969 tot 1974 het shirt van FC Twente. Na zijn periode in Enschede stapte de oud-aanvaller over naar FC Groningen en speelde vervolgens voor MVV, FC Utrecht en het Belgische Harelbeke. Na zijn actieve spelerscarrière ging Streuer aan de slag als trainer bij FC Utrecht en werd vervolgens Hoofd Scouting en Manager Voetbalzaken bij Vitesse. Streuer was tot 2007 werkzaam voor de Arnhemse club. Dat jaar maakte hij de overstap naar Shakhtar Donetsk waar hij directeur scouting en technisch adviseur werd.

Streuer was acht jaar in dienst bij de Oekraïense club, daarna startte hij zijn eigen sportmanagementbureau. “Het is voor mij heel bijzonder om terug te keren in de regio en voor een jaar aan de slag te gaan bij de club waar ik mijn betaald-voetbal-carrière ooit begon. Ik hoop met mijn ervaring bij te dragen aan de nieuwe stap van FC Twente richting de toekomst. De afgelopen periode heb ik diverse gesprekken gevoerd met de clubleiding en ik weet wat ons de komende tijd te wachten staat. De aanstelling van de nieuwe trainer en het samenstellen van een representatieve selectie voor het komend seizoen hebben de hoogste prioriteit. Er is een hoop werk te doen. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan.”