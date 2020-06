Gravenberch sleept contract in de wacht: ‘Hij heeft daarmee indruk gemaakt’

Danzell Gravenberch heeft zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract bij Sparta Rotterdam, zo is vrijdag naar buiten gebracht door de Kasteelheren. De 26-jarige aanvaller trainde de afgelopen weken al mee en maakte in die periode voldoende indruk op hoofdtrainer Henk Fraser. Gravenberch tekende in januari nog een contract voor zes maanden bij FC Dordrecht, waar hij voor de coronacrisis tot twee treffers in acht optredens kwam.

Directeur voetbalzaken Henk van Stee is blij met het aantrekken van Gravenberch. "Danzell is een jongen die een goede opleiding heeft gehad en nu bereid is alles te geven voor een nieuwe kans op het hoogste niveau", zo reageert de Sparta-bestuurder. "Bij FC Dordrecht heeft hij na de winterstop als aanvaller, wat hij van origine ook was, indruk gemaakt met zijn spel en fysieke inbreng. Dat zijn kwaliteiten die we in onze selectie kunnen gebruiken."

"Met hem halen we iemand binnen die gemotiveerd is en op basis van een prestatieovereenkomst een nieuwe kans in de Eredivisie wil grijpen. In eerste instantie tekent hij voor één seizoen, maar als het van beide kanten bevalt, zullen we kijken naar mogelijkheden dit te verlengen", voegt Van Stee daaraan toe. Gravenberch doorliep de jeugdopleiding van Ajax, al bleef een doorbraak in de hoofdmacht uit. Daarna volgden avonturen bij NEC, CFR Cluj, FC Dordrecht, Reading, KSV Roeselaere, TOP Oss en wederom FC Dordrecht.