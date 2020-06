Sparta in wachtkamer geplaatst door PSV: ‘We zijn goed over hen te spreken’

Sparta Rotterdam kon in het afgelopen seizoen op huurbasis beschikken over Dante Rigo en Joël Piroe en de Spangenaren zijn positief over de twee PSV’ers. Het Eindhovens Dagblad heeft namelijk van technisch manager Henk van Stee te horen gekregen dat Sparta in de aankomende voetbaljaargang graag weer over het duo zou willen beschikken.

Of dit tot de mogelijkheden behoort, is echter nog niet helemaal duidelijk. De coronacrisis heeft voor veel onduidelijkheid gezorgd bij zowel PSV als bij Sparta en de twee clubs hopen in juli meer duidelijkheid te hebben over de invulling van hun selecties en de financiële mogelijkheden.

Van Stee laat weten in ieder geval tevreden te zijn: “Als je ze nu nog bij ons ziet trainen, zegt dat veel over hun sportieve houding. Dante heeft zich bij ons kunnen ontwikkelen en maakte zeker sinds de winterstop mooie stappen vooruit. Joël heeft dit seizoen wel wat minder minuten gespeeld, maar ook laten zien dat hij mogelijkheden heeft. We zien bij ons in de toekomst zeker ook kansen voor hem. Over beide spelers zijn we qua prestaties en houding gewoon goed te spreken.”

De 21-jarige Rigo speelde in het afgelopen seizoen zestien wedstrijden namens Sparta, dat de Eredivisie afsloot op de elfde plek. Ook kwam hij tweemaal in actie in het toernooi om de TOTO KNVB Beker. De twintigjarige Piroe kwam op zijn beurt tot achttien optredens in de Eredivisie, waarvan hij slechts eenmaal de negentig minuten volmaakte. Wel wist hij twee doelpunten te maken in competitieverband. In twee optredens in de beker kwam hij niet tot scoren.