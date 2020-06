Mbappé op ‘droomclub’ gewezen: ‘Hij kan daar echt de koning worden’

Kylian Mbappé beschikt bij Paris Saint-Germain over een contract tot 2022, maar het is nog maar de vraag of de aanvaller zijn contract in het Parc des Princes uitdient. De international van Frankrijk is in verschillende buitenlandse media gelinkt aan onder meer Real Madrid en Barcelona. Landgenoot Willy Sagnol is echter van mening dat Mbappé de ideale aankoop zou zijn voor Liverpool.

"Liverpool heeft wat mij betreft een streepje voor", concludeert Sagnol, die met Bayern München vijf landstitels en de Champions League veroverde, in een vraaggesprek met BILD. "Met Jürgen Klopp hebben ze daar een manager die bij iedere speler ter wereld populair is. Mbappé zal zich aan zijn werkwijze moeten aanpassen. Hij eist een hoop verdedigende arbeid van zijn aanvallers, iets dat Mbappé niet gewend is. Maar dat valt te leren, zeker van iemand als Klopp, daar twijfel ik niet aan. Met Klopp als manager kan hij echt de koning van Liverpool worden."

Player Profile - Kylian Mbappe

Mbappé uitte onlangs tegenover de Daily Mirror zijn bewondering voor het spel van Liverpool van voor de coronacrisis. "Ze opereren dit seizoen echt als een machine", aldus de aanvaller van PSG. "De manier waarop ze winnen lijkt heel makkelijk, maar dat is het absoluut niet. Daar gaat een hoop werk in zitten. Ze plukken de vruchten van het harde werk op het trainingsveld en van het feit dat ze over een geweldige manager beschikken."

Liverpool is tevens meermaals gelinkt aan Timo Werner, die over een ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro beschikt in zijn doorlopende contract bij RB Leipzig. Klopp zou zelfs al een videocall hebben gehad met de 29-voudig international van Duitsland. Vanwege de coronacrisis is het echter afwachten of Liverpool de speciale clausule in de verbintenis van de 24-jarige Werner activeert.