Vitesse vindt na komst Letsch nieuwe rol voor clubicoon Sturing

Edward Sturing sloot het afgelopen seizoen af als hoofdtrainer van Vitesse, maar moest onlangs tot zijn teleurstelling afscheid nemen van deze positie. De Arnhemmers hebben met de Duitse Thomas Letsch een nieuwe hoofdcoach aangesteld, waardoor er voor Sturing een andere plek moest worden gezocht. De voormalige verdediger gaat nu verder als hoofd jeugdopleiding van Vitesse, zo maken de Arnhemmers woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen.

Voor Sturing is dit geen nieuw werkterrein, aangezien hij deze functie eerder al vervulde bij Vitesse en bij PSV. “Het belangrijkste vind ik dat ik van waarde kan zijn voor deze mooie club. We hebben gesproken over de invulling van de rol als Hoofd Vitesse Voetbal Academie. Natuurlijk komen daar beleidsmatige zaken bij kijken, maar mijn passie ligt op het veld”, reageert hij zelf op zijn switch.

“Daarom zal ik in deze rol ook veelvuldig op het veld te vinden zijn, om jeugdspelers en trainers beter te maken. Het is belangrijk om een omgeving te creëren waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. Daarnaast hebben we ook de verantwoordelijkheid om een speler als voetballer én als persoon te laten groeien. Maar het allerbelangrijkste in deze functie is om zoveel mogelijk spelers klaar te stomen voor het betaald voetbal.”

Sturing is de opvolger van Aloys Wijnker, die Manager Voetbalbeleid wordt bij de KNVB. Technisch directeur Johannes Spors is blij met de nieuwe functie voor de clubicoon: “In deze rol kan hij binnen de academie de rode draad uitzetten en bewaken, spelers en trainers ontwikkelen en heeft hij volop ruimte om de Vitesse-cultuur te verankeren binnen de organisatie. We zijn ervan overtuigd dat de voetbalacademie met Edward aan het hoofd de belangrijke vervolgstappen gaat zetten.”