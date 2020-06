‘Drie kanshebbers om slot van Champions League over te nemen van Istanbul’

De kans is aanzienlijk dat de finale van de Champions League niet wordt afgewerkt in Istanbul. Vanwege de economische problemen die een finale achter gesloten deuren met zich meebrengt, staat de Turkse stad op het punt om de organisatie voor de eindstrijd van het miljardenbal terug te geven aan de UEFA. Mundo Deportivo meldt dat Lissabon, München en Madrid kandidaat zijn om de organisatie van Istanbul over te nemen.

Het is de bedoeling dat de Champions League in augustus afgemaakt gaat worden. Omdat clubs achter gesloten deuren moeten spelen en derhalve geen geld kunnen verdienen uit de recettes, het nog onduidelijk is of het mogelijk is om vrij te reizen in Europa en het toernooi snel moet worden afgemaakt om de spelers nog vakantie te kunnen gunnen voor een competitiestart in september, is men bij de UEFA van plan om de kwartfinales, halve finales en finale op dezelfde plek te laten spelen. Istanbul lijkt deze plek in ieder geval niet te gaan worden, want de Turkse stad ziet geen financiële voordelen van een finale zonder publiek.

The New York Times meldde afgelopen week dat er nog een ‘paar’ kandidaat-speelsteden in de race zijn voor het binnenhalen van de Final 8 van de Champions League. Cadena COPE noemde eerder al Lissabon als mogelijke speelstad en ook Mundo Deportivo rekent de Portugese hoofdstad tot de kandidaten. Indien de UEFA kiest voor Lissabon, moeten de wedstrijden in principe worden afgewerkt in het Estádio da Luz van Benfica. Het Estadio José Alvalade van Sporting Portugal geldt dan als back-up.

De Allianz Arena van Bayern München en het Wanda Metropolitano van Atlético Madrid zouden echter ook nog in de race zijn voor de organisatie van de eindfase van de Champions League. De UEFA neemt op 17 juni een besluit over het afronden van het miljardenbal. Men zou voornemens zijn om het toernooi zo snel mogelijk af te werken, binnen een week tot tien dagen, om ruimte te creëren voor de kwalificatiecyclus van het volgende Champions League-seizoen. Het idee om zo met enkele wedstrijden razendsnel het toernooi af te werken, roept ook weerstand op.

De rechtenhouders krijgen door het schrappen van de returns in de kwart- en halve finales namelijk een stuk minder wedstrijden om uit te zenden dan ze oorspronkelijk aangekocht hadden. Bovendien overlapt een dergelijk einde van de Champions League, die zijn finale dan op 22 augustus zou moeten krijgen, met het einde van de Europa League, waarvoor dan minder media-aandacht zal zijn.