‘PSG grijpt naast beoogde aanvalspartner van Mbappé en Icardi’

Paulo Dybala was bijna een jaar geleden nog dicht bij een vertrek bij Juventus, toen enkel een ‘ja’ van zijn kant hem nog scheidde van een overstap naar Manchester United in ruil voor Romelu Lukaku. De Argentijn had toen echter geen trek in een transfer en dat lijkt aankomende zomer weer zo te zijn. Tuttosport meldt dinsdagochtend namelijk dat Paris Saint-Germain via technisch directeur Leonardo bij de aanvaller heeft geïnformeerd, maar een ‘nee’ te horen heeft gekregen.

PSG verzekerde zich onlangs al van de definitieve komst van Mauro Icardi, die in het afgelopen seizoen werd gehuurd van Internazionale. Les Parisiens zouden zodoende voor de toekomst een aanvalstrio bestaand uit Kyliam Mbappé, Icardi en Dybala in gedachten hebben, waarbij de club ervan uit lijkt te gaan dat Neymar in de komende jaren de deur van het Parc des Princes achter zich dicht zal trekken.

De plannen om Dybala aan te trekken lijken echter de prullenbak in te kunnen, aangezien de schaduwspits naar verluidt bij Juventus uit wil groeien tot een eenzelfde boegbeeld als Alessandro Del Piero. Juventus wil hem bovendien ook graag aan boord houden, aangezien hij naast zijn voetballende kwaliteiten marketingtechnisch ook enorm goed ligt bij de jongere generatie fans.

La Vecchia Signora en het kamp-Dybala zijn dan ook in gesprek over een verlenging van zijn tot medio 2022 doorlopende contract en hoewel de coronacrisis voor complicaties zorgt, worden er geen grote problemen voorzien. Doordat zijn zaakwaarnemers vanwege de reisrestricties niet over kunnen komen vanuit Argentinië is er op korte termijn nog geen akkoord in zicht, maar alles wijst erop dat de samenwerking tussen de twee partijen verlengd zal worden.