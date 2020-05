Tottenham Hotspur ziet opvolger Jan Vertonghen in Madrid

Antonio Rudiger praat in opdracht van Chelsea in op Timo Werner. De Londense club kan zich de aanvaller, die RB Leipzig het liefst voor Liverpool zou verruilen, veroorloven omdat men de miljoenen van de verkoop van Eden Hazard nog heeft. (BILD)

Clément Lenglet heeft Barcelona laten weten niet naar Internazionale te willen. De clubs hadden een ruildeal in gedachten, waarbij Milan Skriniar de omgekeerde weg naar het Camp Nou moest bewandelen. (Mundo Deportivo)

De verdediger moet in dat geval overkomen van Atlético Madrid, waar hij dit seizoen niet altijd zeker is van een basisplaats.

Internazionale beschouwt Alexandre Lacazette als een mogelijke opvolger van Lautaro Martínez. De Fransman heeft er echter geen behoefte aan om Arsenal in te ruilen voor i Nerazzurri . (L’Équipe)