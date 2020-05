David Luiz voert gesprekken over terugkeer: ‘Het gaat gebeuren’

Arsenal betaalde Chelsea op deadline day van de afgelopen zomerse transferperiode een kleine negen miljoen euro om David Luiz over te nemen. De 33-jarige routinier is sinds de entree van manager Mikel Arteta een vaste waarde in de defensie van the Gunners en speelde veertien van de vijftien wedstrijden die Arsenal tot nu toe afwerkte onder de Spanjaard.

De kans is echter aanwezig dat de Braziliaan na dit seizoen alweer bij Arsenal vertrekt. Sky Sports onthulde eerder deze week dat David Luiz, in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, vorig jaar slechts een eenjarig contract heeft gesigneerd in het Emirates Stadium. Hij kan daardoor deze zomer transfervrij van club veranderen en is inmiddels in gesprek met zijn oude liefde Benfica.

“Ik heb al met Luís Filipe Vieira (voorzitter van Benfica, red.) gesproken over mijn rentree”, vertelt hij zaterdag aan de Portugese sportkrant Record. “Het is mijn droom om mijn carrière af te sluiten bij Benfica. Wanneer weet ik niet, maar het gaat gebeuren… als voorzitter Vieira dat toestaat en de fans mij terug willen hebben tenminste. Dat wordt een van de mooiste momenten van mijn loopbaan.”

Volgens eerdere berichtgeving van Sky Sports willen Arteta en technisch directeur Edu de verdediger graag bij Arsenal houden. Met het oog op het opnieuw mislopen van Champions League-voetbal en de gevolgen de coronacrisis houdt de club de hand voorlopig echter op de knip. Er zijn dan ook nog geen gesprekken met David Luiz ingepland over een verlening van zijn verbintenis.