Kai Havertz zorgt voor grote opluchting bij Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen heeft zich herpakt na de ontluisterende 1-4 nederlaag tegen VfL Wolfsburg van dinsdag. De ploeg van trainer Peter Bosz won vrijdagavond met minimaal verschil op bezoek bij nummer acht SC Freiburg: 0-1. Kai Havertz was verantwoordelijk voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De twintigjarige aanvaller, die kort na zijn treffer geblesseerd uitviel, maakte zijn zevende doelpunt in zijn laatste zes officiële duels. Bayer Leverkusen neemt dankzij de overwinning de derde plek in, maar nummer vier RB Leipzig kan die positie maandag heroveren in de wedstrijd tegen 1. FC Köln. Het onderlinge verschil op de ranglijst bedraagt een punt

Vanwege lichte fysieke klachten ontbrak Daley Sinkgraven dinsdag tegen VfL Wolfsburg, maar de Nederlander, opererend als wingback in de 3-4-3-formatie van Bosz, maakte in Freiburg zijn rentree in de basisopstelling. Het was zeker niet de enige wijziging die Bosz doorvoerde in zijn basisformatie. De oefenmeester liet slechts vijf spelers staan ten opzichte van dinsdag; die wijzigingen zullen deels ook te maken hebben met het volle programma. Voor de ploeg van Bosz was het alweer de vierde competitiewedstrijd in twaalf dagen tijd. Voor het eerst sinds de hervatting van de competitie was een basisplek ingeruimd voor Leon Bailey, die als linksbuiten een voorhoede vormde met Havertz en de zeventienjarige Florian Wirtz.

Bij Freiburg had de Nederlandse doelman Mark Flekken een plaats op de bank. De onbetwiste eerste keus onder de lat is Alexander Schwolow, die dinsdag tijdens het spektakelstuk tegen Eintracht Frankfurt (3-3) indruk maakte door dertien reddingen te verrichten, een seizoensrecord in de Bundesliga. In de eerste helft tegen Bayer Leverkusen had hij veel minder te doen. De bezoekers hadden een duidelijk veldoverwicht, maar was niet gelukkig in de afrondende fase. Voor Bosz waren er redenen om positief te zijn: achterin raakte zijn ploeg niet in de problemen en voorin speelde de piepjonge Wirtz speelde met veel zelfvertrouwen: hij zocht voetballende oplossingen en was niet bang om uit positie te treden. Op de linkerflank speelde Sinkgraven met rust aan de bal, hij was alert bij hoge ballen en maakte weinig fouten in de passing.

Het ging bij Bayer Leverkusen echter vaak mis in de afrondende fase. Mede daardoor vuurde die Werkself geen enkel schot op doel af in de eerste helft. Dat gold ook voor Freiburg, maar vlak voor de pauze kreeg de thuisploeg wel een enorme mogelijkheid om de score te openen. Met een messcherpe steekpass op de vijandelijke helft zette Roland Sallai zijn ploeggenoot Lucas Höler voor het doel. De spits ontsnapte aan verdediger Sven Bender en stond plots oog in oog met keeper Lukás Hrádecky. Höler schoof de bal echter naast de rechterpaal. Zodoende bleef de eerste helft verstoken van doelpunten. Voor de doelpuntenproductie rekent Bayer Leverkusen doorgaans op Havertz, maar afgezien van zijn treffer in de tweede helft leek de spits niet in beste doen.

De aanvaller was in de eerste helft niet gelukkig in zijn acties en kwam weinig in het spel voor. Maar hij speelde een hoofdrol bij een vlotte aanval in het tweede bedrijf, die hij zelf afrondde. Een pass van Charles Aránguiz op het middenveld werd fraai verlengd door Havertz richting Bailey. Laatstgenoemde bestormde het strafschopgebied en wist Bailey te bereiken met een pass tussen twee verdedigers. Havertz kwam net op tijd bij de bal en scoorde van dichtbij. Hij werd de eerste speler ooit die voor zijn 21ste verjaardag tot 35 doelpunten in de Bundesliga kwam. Met fysieke klachten werd Havertz kort daarna gewsseld. Drie minuten voor tijd was Nils Petersen nog dicht bij de gelijkmaker voor Freiburg, maar zijn inzet vanbinnen het strafschopgebied werd gekeerd door Hrádecky.