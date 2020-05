Gareth Bale weet waar hij volgend seizoen speelt

Internazionale gaat het aflopende contract van Ashley Young verlengen. De ervaren vleugelverdediger, die afgelopen winter overkwam van Manchester United, maakt een goede indruk in Milaan. (The Telegraph)

Er speelt nog niets concreet rond Moussa Dembélé, spits van Olympique Lyon. Het is afwachten of geïnteresseerde clubs als Manchester United, Chelsea en Arsenal adequaat durven handelen tijdens de coronacrisis. (L'Equipe)

Paris Saint-Germain heeft Eduardo Camavinga nog altijd niet uit het oog verloren. De grootmacht wil de selectie 'Franser' maken en zodoende aast men op de jonge middenvelder van Stade Rennes. (AS)

Naast Manchester City en Newcastle United heeft ook Manchester United interesse in Facundo Pellistri. De jonge buitenspeler ligt momenteel tot de zomer van 2022 vast bij het Uruguayaanse Penarol. (Daily Mail)