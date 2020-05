Enorm pak slaag voor Peter Bosz na ijzersterke reeks

Bayer Leverkusen heeft dinsdagavond tegen VfL Wolfsburg dure punten laten liggen in de strijd om een Champions League-ticket: 1-4. Het elftal van trainer Peter Bosz had op eigen veld duidelijk veel moeite met de speelwijze van Wolfsburg, dat gegroepeerd verdedigde en optimaal gebruikt maakte van de ruimte achter de defensie van de thuisspelende ploeg. Bij Leverkusen ontbrak Daley Sinkgraven vanwege een hamstringblessure, al is de verwachting dat de linksback binnenkort weer aansluit bij die Werkself. Wendell nam zijn plaats in aan de linkerkant van de defensie.

In de beginfase van het duel in de lege BayArena kwamen de problemen van Leverkusen al snel aan het licht. In de twaalfde minuut leverde de strijdwijze van de bezoekers al een gevaarlijk moment op voor het doel van de gastheren, toen João Victor in de diepte werd gestuurd door Maximilian Arnold. Eerstgenoemde speelde de vrijstaande Wout Weghorst echter niet goed aan, waardoor de alerte Edmond Tapsoba op het nippertje redding kon brengen. Slechts vier minuten was Wolfsburg wederom dicht bij de openingstreffer. João Victor haalde bij de verste paal hard uit, maar zijn inzet werd op bekwame wijze gered door de uitkomende doelman Lukas Hradecky. Weghorst werd weinig in stelling gebracht door zijn ploeggenoten, al werkte de boomlange spits als vanouds keihard.

Kai Havertz, de door verschillende Europese topclubs begeerde spelmaker van Leverkusen, had zeer veel moeite om zijn stempel te drukken op het spel van de formatie van Bosz. De aanvalsleider werd constant in de gaten gehouden door verdedigers John Anthony Brooks en Marin Pongracic. Pas zes minuten voor het rustsignaal wist hij de defensie van Wolfsburg te verontrusten. Zijn kopbal van dichtbij, nadat hij door Karim Bellarabi op perfecte wijze was aangespeeld vanaf de zijkant, vloog echter over het doel van keeper Koen Casteels heen. In de slotfase van de vermakelijke eerste helft in Leverkusen sloeg Wolfsburg alsnog keihard toe. Arnold legde een vrije trap panklaar op het hoofd van Pongracic, die de bal vervolgens van dichtbij in de verre hoek kopte.

Bij Leverkusen, dat in de laatste acht Bundesliga-duels met Wolfsburg slechts eenmaal verloor, werd in de rust ingegrepen door Bosz. Sven Bender, Bellarabi en Mitchell Weiser bleven in de kleedkamer achter, met Aleksandar Dragovic, Florian Wirtz en Julian Baumgartlinger als hun vervangers. De ingevallen Dragovic liet zich kort na de hervatting verrassen door Josip Brekalo, die slim werd aangespeeld door João Victor. Hradecky schatte het gevaar echter goed in en maakte het schot van Brekalo van binnen het strafschopgebied op vakkundige wijze onschadelijk. Waar Wolfsburg de voorsprong bijna verdubbelde, daar was Leverkusen kort daarna dicht bij de gelijkmaker. Moussa Diaby ging alleen op Casteels af, na een prachtige pass van Wirtz door het midden. Een perfect uitgevoerde tackle van Kevin Mbabu voorkwam echter een doelpunt van de thuisclub, dat slechts een hoekschop overhield aan de uitbraak.

Halverwege de tweede helft werd de opdracht van Leverkusen nog moeilijker. Een vrije trap van de uitblinkende Arnold van net buiten het strafschopgebied verdween via de voet van de opspringende Havertz in de hoek. Hradecky, die de bal in zijn rechterhoek verwachtte, was volstrekt kansloos. Luttele minuten later was de spanning helemaal verdwenen, toen Leverkusen in defensief opzicht opnieuw geen antwoord had op de dadendrang van Wolfsburg. João Victor bracht de bal vlakbij de achterlijn voor het doel, waarna de 1.70 meter lange Renato Steffen van zeer dichtbij raak kopte. De afgang van het duidelijk geïrriteerde Leverkusen werd nog groter, toen Pongracic al koppend voor zijn tweede treffer van de avond tekende, met wederom Arnold als aangever met een puntgave vrije trap.

Kort voor de vierde treffer van Wolfsburg gebruikte Bosz met Leon Bailey zijn vierde wissel, maar het was toen al duidelijk dat een flinke nederlaag niet meer kon worden afgewend. Invaller Wirtz zorgde in de slotminuten met een schuiver van dichtbij voor de eretreffer van Leverkusen. Jérôme Roussillon trok in blessuretijd de bal nog voor het doel, maar zowel Weghorst als Daniel Ginczek kwam een teenlengte tekort om af te werken. Het is de eerste verliesbeurt van Leverkusen sinds 1 februari. Destijds was het TSG Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder met 2-1 te sterk voor de huidige nummer vijf in de Bundesliga. Daarna volgde een reeks van twaalf wedstrijden (elf zeges en een gelijkspel) in verschillende competities. Borussia Mönchengladbach, dat dinsdagavond met 0-0 gelijkspeelde tegen Werder Bremen, heeft op doelsaldo de vierde plaats overgenomen. Beide clubs hebben 53 punten uit 28 duels. Nummer drie RB Leipzig komt woensdag bij winst op Hertha BSC in punten (57) gelijk met nummer twee Borussia Dortmund.

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 0-0

In de twaalfde minuut verzorgde Klaassen de eerste doelpoging van Werder. Aan de rand van het strafschopgebied werd de middenvelder bediend door de opgestoomde rechtsback Theodor Gebre Selassie, waarna Klaassen de bal direct op de slof nam. Het leer werd ietwat van richting veranderd door verdediger Tony Jantschke, alvorens keeper Yann Sommer redding bracht. Zes minuten voor tijd kon Klaassen zijn tegenstander Florian Neuhaus niet afstoppen, maar diens afstandsschot was in de rechterhoek een prooi voor Jiri Pavlenka. In het tweede bedrijf schoot Klaassen vanaf de rand van het strafschopgebied hard over. Ook een pegel van invaller Leonardo Bittencourt zeilde net over, terwijl een geplaatste inzet van Neuheus naast het doel van Pavlenka ging. Een minuut voor tijd stelde Klaassen invaller Davie Selke in staat om van dichtbij af te ronden, maar hij stuitte op Sommer. Op basis van het doelsaldo neemt Mönchengladbach ondanks het puntverlies de vierde plaats over van Leverkusen.