AC Milan meldt update over Ibrahimovic na vrees voor zware blessure

AC Milan heeft de grootste zorgen omtrent de blessure van Zlatan Ibrahimovic weggenomen. De Zweedse spits raakte dinsdag geblesseerd tijdens de training en gevreesd werd voor een gescheurde achillespees. Onderzoek heeft uitgewezen dat zijn achillespees nog ‘perfect intact’ is, maar dat er schade is aan zijn kuit. Naar verwachting staat de aanvaller een maand buitenspel.

Bij een gescheurde achillespees zou Ibrahimovic geruime tijd aan de kant staan. Omdat hij een aflopend contract heeft in het San Siro, zou hij in dat geval zijn laatste wedstrijd voor Milan hebben gespeeld. De exacte ernst van zijn kuitblessure is nog niet bekend. Milan meldt dat Ibrahimovic volgende week verder wordt onderzocht. Hoe dan ook zal hij rekening moeten houden met een absentie van een maand.

Ibrahimovic keerde in januari terug bij AC Milan nadat hij twee seizoenen voor LA Galaxy had gespeeld. Sinds zijn terugkeer was hij goed voor vier doelpunten in tien wedstrijden. De 38-jarige aanvaller verbleef de afgelopen maanden tijdens de coronacrisis in zijn geboorteland Zweden, waar hij meetrainde met Hammarby, de club waar hij mede-eigenaar van is geworden. Het is nog onduidelijk hoe de sportieve toekomst van de spits eruitziet. Hij wordt gelinkt aan diverse clubs in Europa, waaronder Hammarby.