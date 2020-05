Spelersbus Ajax brandde volledig uit: ‘We moesten snel onze hotelkamer uit’

Steven Pienaar heeft in een interview met The Athletic teruggeblikt op zijn tijd bij Ajax. De Zuid-Afrikaan deelde tijdens die periode vaak een hotelkamer met Zlatan Ibrahimovic, zo ook in oktober 2003 in aanloop naar de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Pienaar kan zich de overnachting nog goed herinneren, omdat hij en zijn Zweedse kamergenoot om 04.00 uur in de ochtend werden gewekt omdat de spelersbus in brand stond.

“Ik deelde vaak een kamer met Zlatan en Rafa (Rafael van der Vaart, red.). Ik kan me nog goed de uitwedstrijd tegen Groningen herinneren. We verbleven de avond voor de wedstrijd in een hotel daar in de buurt”, vertelt Pienaar. Ajax verbleef destijds in het Golden Tulip Hotel in het Drentse Zeegse. “Hooligans in Nederland kunnen vrij actief zijn, maar ons hotel lag afgelegen en we dachten niet dat er problemen zouden komen.”

“Na het avondeten gingen we naar onze kamers, waar we televisie keken en gingen slapen”, vervolgt Pienaar. “Vroeg in de ochtend werden we plots wakker gemaakt door de clubarts. Hij vertelde ons in zijn pyjama op een heel rustige manier dat we niet in paniek moesten raken, maar dat er brand was ontstaan en dat we onze tassen moesten pakken en de kamer uit moesten. Hij vertelde dat de spelersbus in brand stond. Toen herinnerde ik me dat de bus precies onder ons raam was geparkeerd. Ik trok de gordijnen open en zag enorme vlammen. Ik dacht dat de bus ging ontploffen.”

Pienaar pakte zijn spullen en wilde zo snel mogelijk de kamer uit, maar Ibrahimovic had eerst nog een opdracht voor hem. “Zlatan stond daar en zei: “Je kan niet zomaar weggaan, je moet mijn spullen ook pakken!” We hebben toen anderhalf uur lang in de vrieskou buiten gestaan. We wisten toen nog niet of de wedstrijd wel zou doorgaan. Onze trainer Ronald Koeman zei ons dat we maar weer moesten gaan slapen. Ik ben terug naar bed gegaan, maar hield een oog open.”

De wedstrijd ging gewoon door en de Ajacieden waren gemotiveerder dan ooit. “Koeman, die een vaderfiguur was voor ons, zei: “Kijk wat ze jullie hebben aangedaan. Neem een koude douche, want de helft van jullie is nog niet wakker, en win die wedstrijd.” We wonnen (1-3, red.) en Zlatan scoorde.” De politie ging destijds uit van brandstichting. De spelersbus ter waarde van 400.000 euro was volledig uitgebrand. Uiteindelijk werd de bus van De Graafschap beschikbaar gesteld om de Ajax-selectie naar Groningen te vervoeren.

Pienaar kwam in 2001 terecht bij Ajax en vertrok in 2006 transfervrij naar Borussia Dortmund. Hij deelde nooit meer een hotelkamer met Ibrahimovic. “Zlatan en ik hadden aparte bedden en er was niet veel ruimte daartussen”, vertelt de oud-voetballer over zijn overnachtingen met de AC Milan-spits. “Soms, uit het niets, begon hij me te schoppen. Geen idee waarom hij dat deed, maar hij was een aardige jongen. We woonden dicht bij elkaar en speelden vaak samen op de PlayStation. Dat waren mooie tijden.”