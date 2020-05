‘Benítez wil stunten op transfermarkt bij terugkeer naar Newcastle’

Newcastle United staat op het punt om overgenomen te worden door investeerders uit Saudi-Arabië. Mocht de overname doorgang vinden, dan lijkt Rafael Benítez terug te keren bij the Magpies. Volgens The Athletic wil de Spaanse trainer graag terugkeren en heeft hij ook al in beeld welke twee spelers hij graag naar St. James’ Park wil halen: Chelsea-middenvelder Ross Barkley en Manchester City-verdediger John Stones.

Benítez stond tussen 2016 en 2019 aan het roer als manager bij Newcastle en staat er nog altijd goed op bij de achterban. Als de huidige eigenaar Mike Ashley de club voor circa 340 miljoen euro van de hand doet aan kroonprins Mohammed bin Salman, lijkt de Spanjaard topkandidaat om het stokje van de huidige manager Steve Bruce over te nemen. Het enige struikelblok voor een rentree van Benítez in Newcastle is zijn contract bij de Chinese club Dalian Professional, waar zijn ontsnappingsclausule volgens Marca is bepaald op 23 miljoen euro. Desondanks verwacht The Athletic dat het afkopen van de verbintenis geen probleem zal vormen.

Sinds Newcastle United gelinkt wordt aan een overname, zijn in de media grote spelers gelinkt aan een dienstverband bij de Premier League-club. Benítez zou graag Stones en Barkley verwelkomen wanneer hij tekent bij de huidige nummer dertien van de competitie. De 25-jarige Stones maakte in 2016 voor circa 56 miljoen euro de overstap van Everton naar Manchester City, maar hij heeft nooit aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen. The Citizens zouden bereid zijn om mee te werken aan een zomers vertrek. Behalve Newcastle zou ook Arsenal oren hebben naar zijn komst.

Barkley speelt sinds januari 2018 voor Chelsea. Na een moeizame start heeft de Engels international zijn draai gevonden onder manager Frank Lampard, al kan hij zichzelf nog geen vaste basisklant noemen op Stamford Bridge. The Blues zouden openstaan voor een vertrek van de 26-jarige middenvelder, wiens contract doorloopt tot medio 2023.