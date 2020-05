‘Bayern houdt iconisch rugnummer voor om transfer af te ronden’

Leroy Sané wil de komende transferperiode graag de overstap maken van Manchester City naar Bayern München. De Duits international is zelfs bereid salaris in te leveren om een overstap naar de Duitse grootmacht te realiseren, zo meldt BILD. Bayern probeert de transfer zo aantrekkelijk mogelijk te maken en houdt de 24-jarige aanvaller een iconisch rugnummer voor.

Volgens de boulevardkrant is Sané bereid om dertig procent op zijn huidige salaris in te leveren. Football Leaks bracht eerder naar buiten dat hij in Engeland negen miljoen euro per jaar opstrijkt. Sané en zijn zaakwaarnemer zijn zich ervan bewust dat de coronacrisis financiële gevolgen met zich meebrengt. Naar verwachting zal zowel de transfersom als het salaris lager uitvallen dan voor de uitbraak van het coronavirus. De buitenspeler zou met zijn salaris in München niet tot de grootverdieners als Robert Lewandowski gaan behoren. De Poolse spits staat voor vijftien miljoen euro per jaar op de loonlijst in Beieren.

Tijdens de onderhandelingen is Sané volgens BILD ook rugnummer tien beloofd. Het nummer wordt nu nog gedragen door Philippe Coutinho, maar de huurling keert na dit seizoen terug naar Barcelona. Eerder werd het nummer jarenlang gedragen door Arjen Robben, die in tien jaar tijd is uitgegroeid tot een clubicoon. Vorige week meldde Kicker dat een deal tussen Bayern en City bijna rond was. Beide clubs zouden nog ‘slechts’ tien miljoen euro uit elkaar liggen. Bayern zou veertig miljoen euro hebben geboden. Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge heeft dat gerucht vorig weekend ontkracht bij Sky Deutschland.