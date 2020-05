‘Project Restart’ stuit op verzet: ‘Ik wil mijn zoontje niet in gevaar brengen’

De clubs in de Premier League kwamen maandag unaniem tot het besluit om de training te hervatten in groepjes van vijf, als onderdeel van ‘Project Restart’. Hierdoor lijkt de hervatting van de Premier League weer een stukje dichterbij te zijn gekomen. Het besluit wordt bepaald niet gesteund door Watford-aanvaller Troy Deeney. De aanvaller van the Hornets zet zijn standpunt kracht bij in de podcast Talk the Talk.

Deeney maakt zich vanwege de coronacrisis behoorlijke zorgen over de gezondheid van zijn zoontje en wil daarom nog niet de training hervatten. "Hij is vijf maanden oud en heeft last van ademhalingsproblemen", verduidelijkt de 31-jarige aanvaller van Watford. "Ik wil hem niet in gevaar brengen als ik thuiskom van een training. Je hebt maar één iemand nodig om besmet te raken met het coronavirus."

De trainingen mogen deze week worden hervat in Engeland, al is het wel noodzakelijk dat spelers eerste negatief testen op het coronavirus. De Premier League heeft inmiddels een medisch protocol opgesteld, met onder de verplichting dat clubs een onafhankelijke dokter aanstellen om de ontwikkelingen rondom de coronacrisis te monitoren. Hiermee moet de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen gewaarborgd worden. Er zijn echter wel circa 1.600 testen per week nodig om aan alle eisen te voldoen, zo klinkt het.

Ondanks het statement dat is afgegeven door de Premier League heeft Deeney nog de nodige twijfels. De routinier bracht zijn zorgen vorige week al naar voren in een vergadering tussen alle aanvoerders en een afvaardiging van de Premier League. Deeney heeft vooral zorgen over etnische minderheden, die met het oog op de demografische samenstelling in Groot-Brittannië oververtegenwoordigd zijn op intensive care. "De kans dat iemand met een etnische achtergrond ziek wordt is vier keer zo groot. Is er een extra screening voor deze mensen? Zoiets moet natuurlijk wel worden aangekaart."

In de optiek van Deeney zijn de plannen omtrent ‘Project Restart’ wat al te ambitieus. "Ik kan tot halverwege juli niet naar de kapper, maar ik mag straks wel koppen in een strafschopgebied met daarin negentien spelers", aldus de aanvaller, die niet veel wijzer is geworden van de vergadering van vorige week. "Ik kreeg geen antwoord op mijn vragen. Niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat ze de juiste informatie niet hadden." Deeney neemt de komende tijd geen enkel risico. "Ik ben mijn vader, mijn oma en mijn opa al verloren, zo'n beetje iedereen om wie ik geef. Dat is voor mij een stuk belangrijker dan wat extra geld."