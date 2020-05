Van Drongelen ziet invalbeurt bij Hamburger SV in extremis verpest worden

Hamburger SV heeft bij de hervatting in de 2. Bundesliga gelijk punten verspeeld tegen Greuther Fürth: 2-2. Koploper Arminia Bielefeld verspeelde in de slotfase eveneens dure punten tegen VfL Osnabrück (1-1), waardoor de voorsprong op de nummer twee uit Hamburg nog steeds zeven punten bedraagt. Bij HSV had Timo Letschert een basisplaats in de achterste linie, terwijl Rick van Drongelen tien minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen kwam. Bij FC Sankt Pauli en Osnabrück waren er basisplekken voor respectievelijk Henk Veerman en Joost van Aken.

De start van HSV was allesbehalve voortvarend, want Greuther Fürth nam na 35 minuten brutaal de leiding in de lege Trolli Arena. Havard Nielsen was er als de kippen bij om een voorzet al koppend tot doelpunt te verwerken. De bezoekers toonden echter veerkracht en kwamen vier minuten voor het rustsignaal op gelijke hoogte. Tim Leibold zette op de linkerflank door en legde de bal vervolgens panklaar op het hoofd van Joel Pohjanpalo, die net als Nielsen met een kopbal scoorde.

Slechts drie minuten na rust waren de rollen helemaal omgedraaid. Jeremy Dudziak werd in het strafschopgebied van Greuther Fürth op maat aangespeeld door Aaron Hunt en de linksback van HSV knalde de bal daarna onberispelijk in de rechterhoek. In het restant van de eerste wedstrijd na de hervatting bleven die Rothosen op de been. In de slotfase kwam Van Drongelen als extra slot op de deur het veld in. Het elftal van trainer Dieter Hecking hield de krappe voorsprong echter niet vast, want Nielsen tekende in de vierde minuut van blessuretijd alsnog voor de 2-2. HSV staat na 26 duels op 45 punten, Bielefeld voert de ranglijst aan met 52 punten.

Overige uitslagen 2. Bundesliga

Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück 1-1

FC Sankt Pauli - 1. FC Nürnberg 1-0

SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart 2-1