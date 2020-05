Als grote meneer van 21 op weg naar de Bundesliga: ‘Oranje is een droom’

Rick van Drongelen stapte in de zomer van 2017 over van Sparta Rotterdam naar Hamburger SV, waar hij in drie jaar tijd is uitgegroeid tot een grote meneer in het Duitse voetbal. Als 21-jarige draagt hij al geregeld de aanvoerdersband en is hij een boegbeeld geworden van de club die wanhopig graag terugkeert in de Bundesliga. Zondag begint de jeugdinternational na de corona-onderbreking eindelijk aan de reeks van negen wedstrijden die al maanden door zijn hoofd spookt. “Ik ben zo blij dat we de kans krijgen om het seizoen af te maken.”

Door Thijs Verhaar

Om klokslag 13.00 uur neemt hij de telefoon op. Afspraak is afspraak en als centrale verdediger heeft hij er nu eenmaal een hekel aan om te laat te komen. Van Drongelen zit alleen op zijn hotelkamer in Fürth en heeft nu nog alle tijd voor een interview met Voetbalzone. Daarna gaat het vizier weer op de competitie, want Duitsland is dit weekend het eerste Europese land waar de competitie weer wordt hervat. Voor de talentvolle Nederlander wacht op zondag een ontmoeting met Greuther Fürth. Die ploeg vormt als nummer vijf meteen een serieuze test voor HSV, dat in een felle strijd is verwikkeld om promotie naar de Bundesliga. Van Drongelen heeft de wedstrijd in zijn hoofd al honderd keer gespeeld. Ook de rest van het programma kan hij moeiteloos opdreunen. Winnen en dan nog acht finales is het mantra voor de hele selectie, die al op maandag afreisde naar het zuiden van het land. De club probeert de zaken zo normaal mogelijk te benaderen, maar het blijft een onwerkelijk beeld om straks in een leeg stadion aan te treden.

De hele voetbalwereld heeft de ogen dit weekend gericht op Duitsland, waar we voor het eerst in twee maanden tijd weer een bal zien rollen. De voetbalbond en de politiek achten het veilig genoeg om de competitie te hervatten, al werden er deze week nog besmettingen geconstateerd bij tweedeklasser Dynamo Dresden. Van Drongelen probeert zich niet af te laten leiden en staat ondertussen te trappelen om eindelijk weer te voetballen, al waakt hij voor onnodige risico’s. “Op straat is het veel rustiger dan normaal, maar je ziet ook mensen die het niet zo nauw nemen met de regels. Zelf doe ik zo voorzichtig mogelijk. Voor de veiligheid zitten we in het hotel allemaal op onze eigen kamer en op de gang en zondag in de spelersbus en kleedkamer dragen we maskers”, verhaalt hij. “We worden meerdere keren per week gecontroleerd en tot nu toe is iedereen negatief getest. Ook op de dag voor de wedstrijd wordt alles nog eens gemonitord, dus kunnen wij ons relatief zonder zorgen focussen op ons werk. Het gaat ten slotte toch om het voetbal en het is lekker dat het weer mag. De competitie afmaken is ook het eerlijkst voor iedereen.”

In zijn eerste seizoen in Hamburg degradeerde de club uit de Bundesliga en vorig seizoen lukte het net niet om direct terug te promoveren. De ploeg kende een dramatische slotreeks en zag FC Köln, Paderborn en Union Berlin in de laatste weken passeren. “Daarom moeten we het dit jaar wel klaarspelen”, aldus Van Drongelen, die met zijn club nu de derde stek bezet, die aan het einde van de rit recht geeft op een promotie/degradatieduel met de nummer zestien van de hoogste divisie. De ploeg heeft zeven punten minder dan Arminia Bielefeld, terwijl VfB Stuttgart één puntje meer heeft dan HSV. Nummer vier Heidenheim hijgt met een achterstand van drie punten ook nog in de nek, maar van Drongelen wil enkel omhoog kijken. “We treffen onze grootste concurrenten nog in een directe confrontatie, dus dat zijn de wedstrijden waar ik echt naar uitkijk. Hopelijk kunnen we de club terugbrengen waar we horen.”

Van Drongelen's reactie na de degradatie in 2018? "Dit biedt ons wel de gelegenheid om de derby tegen St. Pauli te spelen. Die gaan we in ieder geval proberen te winnen."

Van Drongelen bezit de gave om exact de juiste dingen te zeggen en heeft de afgelopen jaren furore gemaakt bij de fans, die talloze fanaccounts voor hem hebben opgericht op sociale media. Met zijn inzet en passie voor de club is hij een echte publiekslieveling geworden. Zo krijgt hij geregeld een megafoon in de hand gedrukt na een overwinning en dan is het aan hem om de supporters op te zwepen. “Dat is zo ontstaan toen we in mijn eerste seizoen de kwartfinale van de beker haalden. De ultra’s hadden zo’n ding bij zich en mijn teamgenoten pushten me een beetje om hem op te pakken, dus daar ging ik in mee en sindsdien doe ik dat af en toe. Het is niet dat ik het opzoek, maar het blijft wel leuk om het met de fans te kunnen vieren als we iets winnen. Wie weet wat er gaat gebeuren als het lukt om te promoveren, haha.” Een volksfeest zit er met de huidige coronaproblematiek sowieso niet in, maar voor Van Drongelen is een rentree op het hoogste niveau ook zonder festiviteiten een droom.

“Ik heb drie jaar geleden heel bewust voor deze club gekozen en heb daar geen seconde spijt van. Ik speel eigenlijk alles en heb me goed kunnen ontwikkelen. Door de blessure van onze eerste captain (Aaron Hunt, red.) mag ik zelfs vaak de aanvoerdersband dragen, dus dat is een enorme eer voor mij. Het zou geweldig zijn om volgend jaar weer op het hoogste niveau te spelen. Dat is nu de eerste prioriteit. In de toekomst hoop ik Europees voetbal te halen, langdurig in een topcompetitie te voetballen en ook Oranje is natuurlijk een droom.” De jeugdinternational beseft dat de concurrentie op zijn positie met spelers als Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Nathan Aké en Stefan de Vrij moordend is. “Daarom ben ik er nu ook niet echt mee bezig. Het enige wat ik kan doen is het maximale uit mezelf halen en dan zou het mooi zijn als ik ooit mee mag. Ik denk in ieder geval dat ik op de goede weg ben en ik weet dat ik steeds dichterbij kom als ik me zo blijf ontwikkelen.”

Van Drongelen speelde tot nu toe achttien keer voor Jong Oranje. Een oproep voor het 'grote Oranje' bleef vooralsnog uit.

Van Drongelen is naar eigen zeggen vooral op fysiek vlak enorm gegroeid, sinds hij drie jaar geleden voor drie miljoen euro overstapte van Sparta. Destijds kon hij ook naar Freiburg, maar HSV veroverde zijn hart en hij heeft ondanks de degradatie geen moment spijt gehad van zijn keuze. Bij die Rothosen geniet hij volop van de beleving van de fans en zijn teamgenoten. “In Duitsland wordt het voetbal anders beleefd dan in Nederland. Van nature wil ik al altijd winnen, maar ik steek toch nog heel veel op van de jongens met wie ik nu speel, zowel voetballend als mentaal. Zij pakken een potje kaarten net zo fanatiek aan als een wedstrijd en de trainingen zijn altijd hard en zwaar. Het is hier heel intens allemaal en ik word daar alleen maar beter van. Gelukkig heb ik die mentaliteit ook meegekregen van mijn ouders.” Vader Frank voetbalde op hoog amateurniveau en zijn moeder Heleen was zeer fanatiek met basketbal. “Zij kon zich in wedstrijden wel eens verliezen in frustraties en mijn vader was juist heel stoïcijns. Hij mekkerde helemaal nooit. Ik moet daar proberen een mix in te vinden en zorgen dat ik stappen blijf maken.”

Een mogelijke vervolgstap is een zomerse transfer, maar clubs zullen naar verwachting wel diep in de buidel moeten tasten voor de centrale verdediger. Hij heeft nog een contract tot medio 2022 en wordt door transfermarkt.nl getaxeerd op 7,2 miljoen euro. Maar zelfs als er nog meer dan dat bedrag op tafel komt, zal HSV er niet happig zijn om hun uithangbord te laten gaan. Van Drongelen zag zijn naam deze week opduiken in het Italiaanse geruchtencircuit, waar hij door diverse media werd gekoppeld aan Torino. “Leuk om te lezen natuurlijk, maar ik focus me gewoon op mijn club en op de resterende wedstrijden”, luidt zijn professionele antwoord. “Ik heb het hier enorm naar mijn zin en kan nog genoeg leren”, benadrukt de in het verleden ook bij PSV genoemde mandekker. “Ik laat me niet afleiden en zie wel wat er gebeurt. Ik krijg er alleen maar meer motivatie van. Dit jaar moeten we gewoon promoveren, dus eerst zondag winnen en daarna van wedstrijd tot wedstrijd. Het is echt heerlijk om weer zo met voetbal bezig te kunnen zijn.”