‘Chelsea haalt Tottenham in en slaat slag in jeugdopleiding Feyenoord’

Tottenham Hotspur leek lange tijd in pole position te liggen voor de handtekening van Lamare Bogarde, maar volgens Football Insider beschikt stadgenoot Chelsea inmiddels over de beste papieren voor de pas zestienjarige defensieve middenvelder. De tevens als centrumverdediger inzetbare Bogarde speelde voor de coronacrisis in het Onder-17-elftal van Feyenoord.

Het product uit de jeugdopleiding van Feyenoord, een neef van oud-speler Winston Bogarde, wordt al lange tijd gevolgd door scouts van Chelsea en Tottenham. Bovengenoemd medium wist in april te melden dat Bogarde ook op het wensenlijstje staat van Arsenal, na enkele goede optredens namens Feyenoord Onder-17 en Oranje Onder-16. Voorlopig moeten the Gunners Chelsea echter voor zich dulden, zo klinkt het.

Bogarde, die voor de uitbraak van het coronavirus tot een doelpunt en een assist kwam in zeven wedstrijden, heeft over buitenlandse belangstelling sowieso niets te klagen. De verdediger annex middenvelder is recentelijk ook gelinkt aan Juventus, AC Milan, Borussia Dortmund en Schalke 04. Mocht Bogarde daadwerkelijk voor Chelsea kiezen, dan komt hij in West-Londen landgenoten Marco van Ginkel en Ian Maatsen tegen. Hakim Ziyech, die enkele jaren geleden koos voor een interlandloopbaan bij Marokko, voegt zich na de zomerstop bij the Blues.

De jonge Feyenoorder werd vorig jaar zomer nog genoemd als mogelijke aanwinst van het TSG Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder. Bij de Duitse club staat zijn broer Melayro Bogarde tot medio 2021 onder contract. Een deal kwam echter niet van de grond voor de jonge middenvelder, die bij Feyenoord voornamelijk wordt aangemerkt als centrale verdediger.