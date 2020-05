Ten Hag: ‘Ik gaf hem vertrouwen tegen PSV, sindsdien gaat hij als een komeet’

Erik ten Hag staat volledig achter de keuze om Sergiño Dest te benoemen tot Talent van het Jaar bij Ajax. De technische staf, bestaande uit de trainer zelf, assistenten Christian Poulsen, Michael Reiziger en Richard Witschge, alsmede keeperstrainer Carlo l'Ami en performancetrainer Björn Rekelhof, benoemde de rechtsback vrijdag tot het grootste talent van het afgelopen seizoen.

Het is voor de derde keer op rij dat een speler uit de achterhoede van Ajax er met de Marco van Basten-trofee voor talent van het jaar vandoor gaat, nadat Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui de prijs in respectievelijk 2018 en 2019 ontvingen. "Waarom Dest? Ik gaf hem het vertrouwen in de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijf Schaal. We pakten toen onze enige echte prijs van het seizoen. Sindsdien is hij als een komeet gekomen", verklaart Ten Hag in gesprek met Ajax Life.

Dest, die deze week in verband werd gebracht met zowel Barcelona als Bayern München, maakte zijn officiële debuut in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Hij speelde toen nog als linksback; zijn entree had te maken met een lichte knieblessure van Noussair Mazraoui. Het debuut in de Eredivisie van Dest volgde op 10 augustus tegen FC Emmen (5-0 zege). In september werd hij overgeheveld van de selectie van Jong Ajax naar de A-ploeg. Dest kwam dit seizoen tot twintig optredens in de Eredivisie en groeide uit tot international van de Verenigde Staten; hij speelde al drie interlands.

"Sergiño speelde vorig seizoen nog bij Jong Ajax en dit seizoen 75 procent van de wedstrijden van het eerste elftal, werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Amerika en was actief in de Champions League,” somt Ten Hag de redenen op om Dest te selecteren. Zelf liet de negentienjarige verdediger weten verrast te zijn door de uitverkiezing. "Ik was aan het trainen en kreeg te horen dat ik een interview moest doen, maar wist niet waarvoor. Opeens zag ik de trainer met een trofee in zijn handen en die bleek voor mij te zijn."