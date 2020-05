Zaakwaarnemer Dest ontkent: ‘Ze hebben zich niet gemeld bij mij of Ajax’

Veronica Inside meldde vrijdagochtend dat de kans groot is dat Sergiño Dest van Ajax naar Barcelona vertrekt. Het tv-programma had van betrouwbare bronnen vernomen dat de rechtsback zo goed als rond is met de Catalanen. Mike Verweij, Ajax-watcher namens De Telegraaf, laat echter op Twitter weten dat een transfer naar Barcelona waarschijnlijk niet gaat gebeuren.

Joes Blakborn, de zaakwaarnemer van Dest, laat aan de journalist namelijk weten dat er niets concreets speelt. "Barcelona heeft weleens geïnformeerd naar de situatie van Sergiño, maar dat was het. Er is geen concrete belangstelling. Niet bij mij gemeld en niet bij Ajax", zo citeert Verweij de belangenbehartiger van de Amerikaans international.

De rechtsback wordt de laatste weken vooral gelinkt aan Bayern München. De vleugelverdediger was al een keer op bezoek bij een wedstrijd van de Duitse topclub en zou wel oren hebben naar een overstap naar Beieren. Sky Deutschland wist donderdag nog te melden dat Bayern een stapje dichterbij de komst van Dest was, aangezien Ajax weer bereid zou zijn om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen.

Bayern had in januari twintig miljoen euro geboden voor de talentvolle vleugelverdediger, maar dat bedrag werd door directeur voetbalzaken Marc Overmars geweigerd. Bayern werd eerder deze week ook in verband gebracht met Nélson Semedo. De rechtsback van Barcelona zal met een transfersom van vijftig miljoen echter fors duurder uitvallen dan Dest.