‘Ik was een betere speler dan Neymar, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo’

Edílson da Silva Ferreira, kortweg Edílson, is amper onder de indruk van de huidige generatie topvoetballers. De oud-aanvaller van onder meer Benfica spreekt donderdag op de Braziliaanse televisie over Neymar, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo en beweert dat hij tijdens zijn hoogtijdagen als speler niets onderdeed voor de drie supersterren van tegenwoordig.

Edílson speelde in het seizoen 1994/95 22 wedstrijden voor Benfica (7 doelpunten), maar was het grootste gedeelte van zijn carrière actief in de Braziliaanse Serie A, waar hij onder meer Palmeiras, Flamengo en Cruzeiro diende. Hij speelde 21 interlands voor Brazilië (6 doelpunten) en maakte deel uit van de selectie van de Goddelijke Kanaries die in 2002 het WK won. "Ik was een betere speler dan Neymar, Messi en Ronaldo."

Edílson vertolkte met nul doelpunten in vier wedstrijden een summiere rol bij de WK-triomf van Brazilië, maar vindt toch dat hij respect verdient. "Op mijn top was ik een betere speler dan Neymar. Hij moet eerst het WK winnen voordat je kunt zeggen dat hij een betere speler is dan ik was", vertelt Edílson op Rede Bandeirantes over de huidige vedette van Brazilië en Paris Saint-Germain.

Ook van Lionel Messi van Barcelona en Cristiano Ronaldo van Juventus heeft de inmiddels 49-jarige Edílson ogenschijnlijk geen hoge pet op. "Ik was een speler met persoonlijkheid. Voor Messi geldt ook: hij moet het WK winnen voordat je kunt zeggen dat hij een betere speler is dan ik was. Ronaldo teert puur op kracht. Hij kan goed schieten met beide benen, maar ik was vaardiger dan hij."