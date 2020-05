Eindhovens Dagblad: Mislukt huwelijk met PSV eindigt na dit seizoen

Het huwelijk tussen PSV en Kostas Mitroglou blijft volgens het Eindhovens Dagblad beperkt tot slechts één seizoen. De 32-jarige Griekse spits verlaat de Eindhovense club na dit seizoen en keert terug bij Olympique Marseille, zijn oorspronkelijke broodheer.

Mitroglou maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van Galatasaray naar PSV. De aanvaller was aanvankelijk door Olympique Marseille voor anderhalve seizoen verhuurd aan Galatasaray, maar de Turken beleefden weinig plezier aan hem en besloten hem op hun beurt voor ongeveer 1,25 miljoen euro te verhuren aan PSV.

Mitroglou kende een redelijke start in Eindhoven, maar wist uiteindelijk nimmer een basisplaats te veroveren. Hij speelde in alle competities achttien wedstrijden voor PSV, waarin hij drie doelpunten wist te maken. Basisspeler was hij alleen in de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen tweededivisionist GVVV.

Het Eindhovens Dagblad benadrukt dat het geen zekerheid is dat Mitroglou volgend seizoen ook daadwerkelijk onder contract zal staan bij Olympique Marseille, daar de Franse club vanwege de coronacrisis flink zal moeten bezuinigen. Het contract van Mitroglou bij Olympique Marseille loopt na dit seizoen nog twee jaar door.