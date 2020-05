Wat is het salaris van Virgil van Dijk en hoe hoog is zijn marktwaarde?

Virgil van Dijk is er sinds zijn transfer van Southampton naar Liverpool op het gebied van salaris enorm op vooruitgegaan. De aanvoerder van het Nederlands elftal behoort tot de grootverdieners van de Engelse topclub en daarmee is hij zijn vermogen aan het opschroeven. Dat is niet verwonderlijk, want Van Dijk wordt door velen gezien als de beste verdediger ter wereld.

Van Dijk werd opgeleid bij Willem II, brak door bij FC Groningen en verdiende een transfer naar Celtic. De Schotse topclub betaalde nog geen drie miljoen euro voor zijn komst. Nederlandse topclubs zullen zich nog steeds achter de oren krabben, daar destijds werd besloten om de mandekker niet naar Amsterdam, Eindhoven of Rotterdam te halen. In Glasgow imponeerde hij wekelijks en dat bleef niet onopgemerkt in Engeland. Ronald Koeman was overtuigd en haalde hem als manager van Southampton in 2015 naar de Premier League. Het bedrag van 15,7 miljoen euro dat werd betaald aan Celtic, is een van de beste investeringen geweest die the Saints ooit hebben gedaan.

Van Dijk paste zich zonder problemen aan de Premier League aan en het duurde niet lang voordat Liverpool om de hoek kwam kijken. De Engelse topclub wilde hem in de zomer van 2017 naar Anfield halen, maar daar werkte Southampton niet aan mee. De onderhandelingen gingen door, met een transfer van liefst 84,65 miljoen euro in januari 2018 als gevolg. Nog nooit betaalde Liverpool zoveel geld voor een speler en niet eerder was er zo’n hoog bedrag op tafel gelegd voor een verdediger. Zijn prijskaartje was onderwerp van gesprek, maar niet voor lang. Door zijn goal in zijn eerste wedstrijd in de FA Cup tegen rivaal Everton, lag hij direct goed bij het publiek. Van Dijk liet vanaf het eerste moment zien waarom hij iedere cent dubbel en dwars waard is.

Wat is de waarde van Virgil van Dijk?

De marktwaarde van Virgil van Dijk heeft zich de afgelopen jaren gigantisch ontwikkeld. Volgens Transfermarkt lag zijn waarde bij zijn overgang van FC Groningen naar Celtic op 3 miljoen euro. In de Schotse competitie groeide zijn marktwaarde langzaam. Hoewel zijn marktwaarde in 2015 op 5 miljoen euro lag, betaalde Southampton meer dan het drievoudige om hem in huis te halen. Daarna ging het hard, want aan het begin van 2018 lag de waarde van Van Dijk plots op 30 miljoen euro.

Op Anfield groeide hij volgens velen uit tot de beste verdediger ter wereld. Hij stond twee keer in de Champions League-finale en won het miljardenbal vorig jaar, waarna hij gekroond werd tot Europees Voetballer van het Jaar. Hij speelde het beste seizoen uit zijn loopbaan en als gevolg steeg zijn marktwaarde tot een recordhoogte van 100 miljoen euro. Zonder het coronavirus was hij dat bedrag nu nog steeds waard geweest. Echter, de coronacrisis zal van grote invloed zijn op de transfermarkt en daarom wordt zijn huidige marktwaarde geschat op 80 miljoen euro.

Salaris Virgil van Dijk

Van Dijk zette in januari 2018 zijn handtekening onder een contract voor 5,5 jaar tot medio 2023. Hij kan volgens diverse Engelse media als speler van Liverpool rekenen op een weeksalaris van iets meer dan 200.000 euro bruto. Op jaarbasis komt dat neer op een bedrag van iets meer dan 10,5 miljoen euro. Dat is een grote vooruitgang ten opzichte van zijn contract bij Southampton, al had hij toen ook weinig reden tot klagen met een jaarsalaris van omgerekend 4,7 miljoen euro.

Volgens de Daily Mirror behoort Van Dijk tot de grootverdieners op Anfield. Alleen Mohamed Salah verdient beter (11,8 miljoen euro per jaar). De Braziliaanse aanvaller Roberto Firmino krijgt naar verluidt hetzelfde bedrag als de Nederlandse verdediger op zijn bankrekening gestort. Eerder dit seizoen kwamen in Engelse media berichten naar buiten over een eventueel nieuw contract voor Van Dijk. Liverpool zou hem willen belonen voor zijn prestaties met een verbintenis tot medio 2025. Hij zou op een loonsverhoging kunnen rekenen, maar in tijden van de coronacrisis is het nog maar de vraag of en nog hoger salaris reëel is.

Bonussen

Toen Van Dijk in 2018 bij Liverpool tekende, kreeg hij te maken met diverse bonussen. Zo zou hij een tekenbonus van ruim 7 miljoen euro hebben ontvangen en werd hem loyaliteitsbonus van circa 6 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. Wanneer hij 150 officiële wedstrijden voor Liverpool speelt, ontvangt hij nog eens een bonus van omgerekend 4,7 miljoen euro.

Volgens de Daily Mail kunnen de spelers van Liverpool rekenen op een bonus als dit seizoen de Engelse landstitel behaald wordt. Mocht het kampioenschap in de wacht worden gesleept, dan ligt een zak met 4,7 miljoen euro klaar. Dit bedrag moet verdeeld worden onder alle spelers die in actie zijn gekomen dit Premier League-seizoen. De spelers met de meeste speelminuten ontvangen de hoogste som, zo klinkt het. Van Dijk miste dit seizoen nog geen minuut in de Engelse competitie en kan derhalve rekenen op een aanzienlijk percentage. Deze bonus komt bovenop de wedstrijdpremies die de spelers ontvangen. Toen vorig seizoen de Champions League werd gewonnen, mocht de selectie een bedrag van 8,2 miljoen euro verdelen.

Van Dijk zou bij het afsluiten van zijn contract ook een clean sheet-bonus afgedwongen. Dit bleek uit een publicatie van Der Spiegel, dat de informatie liet publiceren in het boek The Football Leaks: Uncovering The Dirty Deals Behind The Beautiful Game. Als hij in de tweede seizoenshelft van de jaargang 2017/18 15 keer ‘de nul’ zou houden in alle competities, had hij een bonus van 283.000 euro kunnen krijgen. Hij en zijn ploeggenoten kwamen ‘slechts’ tot 9 clean sheets. Bij 22 clean sheets in het seizoen 2018/19 werd Van Dijk een bonus van omgerekend 850.000 euro voorgehouden. Liverpool kreeg in 26 wedstrijden geen doelpunt tegen, waardoor de verdediger de bonus mocht innen.

Extra inkomsten

Van Dijk verdient ook geld buiten zijn contract bij Liverpool. Zo verscheen hij vorig jaar op de cover van FIFA 20 en is hij een van de vele grote namen in de sportwereld die zich aan het Amerikaanse sportkledingmerk Nike heeft verbonden. Van Dijk is sinds kort ook het gezicht van Sponsor, het bekendste sportdrankje in Thailand.

Als aanvoerder van het Nederlands elftal ontvangt de 28-jarige verdediger ook nog premies. De Telegraaf meldde vorig jaar dat Oranje-internationals 4.000 euro bruto per gespeelde interland ontvangen. De teller van Van Dijk in het shirt van Nederland staat inmiddels op 33 wedstrijden.

Rondom iedere wedstrijd van het Nederlands elftal wordt door sponsoren het portretrecht van de internationals afgekocht. Op deze manier kunnen de sponsoren inhaken op prestaties, door bijvoorbeeld foto's te verwerken in advertenties. Bij langlopende campagnes of activiteiten rond een eindtoernooi worden speciale deals gesloten, die los staan van de standaard commerciële vergoedingen.

Songtekst Virgil van Dijk

Virgil van Dijk is mateloos populair bij Liverpool. Om hun waardering te laten blijken, hebben fans een nummer voor hem bedacht dat vrijwel iedere wedstrijd ten gehore wordt gebracht in het stadion. Het liedje wordt gezongen op de tune van Ewan MacColl’s ‘Dirty Old Town’.

Songtekst:

He’s our centre half,

He’s our number 4.

Watch him defend,

And we watch him score,

He'll pass the ball,

Calm as you like,

He’s Virgil Van Dijk, he’s Virgil Van Dijk!”