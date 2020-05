Eén Nederlands stadion in top 40 mooiste voetbalbolwerken onder miljoen fans

De Johan Cruijff ArenA van Ajax is in een stemming van Marca onder meer dan een miljoen voetbalfans uitgeroepen tot het 23ste mooiste stadion ter wereld. In de top 40 die de Spaanse sportkrant samenstelde moeten het Camp Nou van Barcelona (nummer drie) en het Santiago Bernabéu van Real Madrid (runner-up) opvallend genoeg het Cairo International Stadium van de clubs Al-Ahly en Al-Zamalek als winnaar voor zich dulden.

De poll van Marca is vermoedelijk 'gekaapt' door Egyptische voetbalsupporters, die zich wel vaker fanatiek roeren op socialmedia. De grootste sportkrant van Spanje maakt niet bekend hoeveel stemmen het stadion van Ah-Ahly en Al-Zamalek, dat plaats biedt aan 74.100 toeschouwers, precies heeft gekregen, maar schrijft wel dat het bolwerk in Caïro met een 'aanzienlijk verschil in stemmen' heeft gewonnen van het Camp Nou en het Santiago Bernabéu.

Het Cairo International Stadium mocht al viermaal de finale van de Afrika Cup organiseren, in 1974, 1986, 2006 en 2019. In zowel 1986 als 2006 won Egypte in het 'eigen' stadion het belangrijkste landentoernooi op Afrikaans grondgebied. Het Cairo Stadium werd op 23 juli 1960 geopend, aanvankelijk met veel staanplaatsen, waardoor het recordaantal toeschouwers op liefst 120.000 staat. In 2005 en 2019 werd het bolwerk gerenoveerd.

In de top 40 van Marca prijkt behoudens de Johan Cruijff ArenA geen ander Nederlands stadion: De Kuip van Feyenoord en het Philips Stadion van PSV vielen bijvoorbeeld buiten de prijzen. Verder valt op dat de top tien bestaat uit twee Zuid-Amerikaanse stadions: het Monumental de Chile van Colo Colo (nummer 5) en La Bombonera van Boca Juniors (plaats zeven). Het Anfield van Liverpool is op plek acht het best scorende stadion van Engeland, terwijl het Signal Iduna Park van Borussia Dortmund (plaats negen) is verkozen tot mooiste voetbalonderkomen van Duitsland.

De top 40 mooiste voetbalstadions (Marca)

40. Estadio Nacional de Pekín (China)

39. Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Colombia)

38. Mané Garrincha (Brazilië)

37. Estadio Centenario (Uruguay)

36. Stade de France (Frankrijk)

35. Stamford Bridge (Chelsea)

34. Luzhniki Stadium (CSKA Moskou)

33. Parc des Princes (Paris Saint-Germain)

32. Juventus Stadium (Juventus)

31. Estadio do Dragao (FC Porto)

De Türk Telekom Arena van Galatasaray (plek 30)

30. Türk Telekom Arena (Galatasaray)

29. Allianz Park (Palmeiras)

28. Besiktas Park Stadium (Besiktas)

27. Soccer City (Zuid-Afrika)

26. Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham Hotspur)

25. Estadio Azteca (América en Cruz Azul, Mexico)

24. Monumental (River Plate)

23. Johan Cruijff ArenA (Ajax)

22. Estadio Da Luz (Benfica)

21. Ibrox Stadium (Rangers FC)

De Johan Cruijff ArenA van Ajax (plek 23)

20. Celtic Park (Celtic)

19. Allianz Arena (Bayern München)

18. Donbass Arena (Shakhtar Donetsk)

17. San Siro / Giuseppe Meazza (AC Milan / Internazionale)

16. Azadi Stadium (Iran)

15. Maracaná (Flamengo en Fluminense)

14. Old Trafford (Man Utd)

13. Stade Velodrome (Olympique Marseille)

12. Wembley (Engeland)

11. Stade Mohammed V (Raja en Wydad Casablanca)

Het San Siro / Giuseppe Meazza van AC Milan / Internazionale (plek 17)

10. Stade Olympique de Radés (Esperance Tunis)

9. Signal Iduna Park (Borussia Dortmund)

8. Anfield (Liverpool)

7. La Bombonera (Boca Juniors)

6. Wanda Metropolitano (Atlético Madrid)

5. Monumental de Chile (Colo Colo)

4. San Mamés (Athletic Club)

3. Camp Nou (Barcelona)

2. Santiago Bernabéu (Real Madrid)

1. Cairo International Stadium (Al-Ahly en Al-Zamalek)

Het Wanda Metropolitano van Atlético Madrid (plek 6)