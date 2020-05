Grote verdeeldheid op social media na presentatie derde AZ-tenue van Nike

AZ heeft maandag bekendgemaakt dat Nike voor een periode van vijf jaar de nieuwe kledingsponsor is. Op de clubwebsite hebben de Alkmaarders zowel het uittenue als het derde tenue gepresenteerd. Waar de reacties op social media op het uittenue overwegend positief zijn, is men op Twitter een stuk kritischer op het derde tenue. Op Facebook lijkt het derde tenue, lichtblauw en geel van kleur, echter wel in de smaak te vallen bij de achterban.

Op de clubwebsite heeft AZ-directeur Robert Eenhoorn laten weten dat hij uitkijkt naar een succesvolle samenwerking met het Amerikaanse kledingmerk. “Wij zijn ontzettend trots om ’s werelds grootste sportmerk aan de club te verbinden”, aldus Eenhoorn. “Nike is een sportmerk met een wereldwijd bereik en staat voor betrouwbaarheid en innovatie. Die kernwaarden passen uitstekend bij AZ. Wij denken dat dit partnership ons gaat helpen om in nieuwe markten te groeien.”

Goeie genade wat is dat linkershirt??? Wat een verschrikking, zelfs voor een derde tenue https://t.co/bqvzutVkNu — Paul (@funkydoiberg36) May 11, 2020

Het tweede en derde tenue van AZ volgend seizoen. ?????? pic.twitter.com/I2Hf6SPvyI — Rens Groot (@AlkmaarZaan67) May 11, 2020

Supporters van @AZAlkmaar die een centje willen uitsparen: tweede en derde tenue voor volgend seizoen komen zo uit de catalogus. Te koop voor €25. Even het clublogo erop borduren en klaar. Loop je niet eens met een of andere softwareboer rond. Graag gedaan @AZFanpage #AZ pic.twitter.com/jCpjyQqBQr — Jan Willem Spaans (@janwillemspaans) May 11, 2020

Haha vooral het derde tenue niet laten zien, meest lelijke shirt dat ik ooit heb gezien zeg. Deze is trouwens prima! https://t.co/SrJDn7PfFm — Byron (@ByronFr20) May 11, 2020

AZ heeft nu, net als Vitesse en FC Utrecht, Nike als kledingsponsor aangetrokken. Het derde tenue voor komend seizoen is voor de Alkmaarders een, laten we het voorzichtig zeggen, opmerkelijke en gewaagde keuze. pic.twitter.com/IDgTRADqU0 — Rodney Bouwhuizen (@DeccaNL) May 11, 2020

Dat derde tenue van Az he, ik hou ervan dat die kleurencombinatie zo fout is! — Bert (@jongerheerB) May 11, 2020