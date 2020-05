Gerbrands noemt kritiek Levchenko ‘raar’ en prijst ‘goed signaal’ Dijkhoff

Tijdens een persbijeenkomst gaf algemeen directeur Toon Gerbrands maandag aan dat PSV drie miljoen euro hoopt te besparen met het tijdelijk inhouden van de spelerssalarissen. De plannen van de clubleiding lagen er al langer, tot ergernis van onder meer Evgeniy Levchenko. De voorzitter van spelersvakbond vond het niet kunnen dat PSV op eigen houtje een salarisverlaging wilde doorvoeren. Gerbrands op zijn beurt vindt de kritiek van Levchenko weer vreemd klinken.

"Wij zijn als een van de eerste clubs met de spelers gaan praten en als directie hebben we een bepaald percentage ingeleverd", wordt Gerbrands tijdens het persmoment geciteerd door onder meer Voetbal International. "Daar kregen we direct kritiek op, want dat mag natuurlijk niet hè. Maar dat vind ik raar. Ik spreek de spelers iedere dag. Ik ben blij met het akkoord van de vakbonden." Gerbrands verwijst naar het akkoord van de Werkgeversorganisatie FBO en de spelersvakbonden VVCS en ProProf, die met een noodpakket inzetten op een besparing van 35 miljoen euro. "We zijn nu in gesprek met de spelers. Deze week staat daar een nieuw overleg voor gepland."

Gerbrands weet dat alleen het tijdelijk korten op de salarissen van spelers niet toereikend is voor PSV tijdens de aanhoudende coronacrisis. "Een salariskorting voor spelers levert een besparing op van acht tot tien procent, dus dat is niet genoeg", verzucht de algemeen directeur van de Eindhovenaren. "We moeten naar de hele organisatie kijken, er is meer nodig. Iedereen zal moeten helpen. Ik denk wel dat we dit seizoen financieel nog goed afronden. Dat komt ook door de transfer van Steven Bergwijn." De aanvaller ruilde PSV in januari voor 32 miljoen euro in voor Tottenham Hotspur. Een financiële meevaller voor de club in deze moeilijke tijden.

De PSV-directeur kan zich vinden in de kritiek van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, die het onbegrijpelijk vindt dat de KNVB en de clubs zonder gedegen plan om overheidssteun vragen. Ook de voortdurende onenigheid is de politicus een doorn in het oog. "Hij gaf er een goed signaal mee", benadrukt Gerbrands een week later. "Er is geen totaal beleid voor de hele sector. Je kan geen bedrag noemen zonder een plan, daar heeft hij een punt. Er is een duidelijke structuur nodig. Hier hebben we een poldermodel, maar wie beslist uiteindelijk? In crisistijd werkt dit dus niet."