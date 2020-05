Bosz vond kritiek in Ajax-tijd op speler met ‘wow-factor’ onterecht

Bertrand Traoré speelde in het seizoen 2016/17 in het shirt van Ajax, dat hem destijds huurde van Chelsea. Toenmalig trainer Peter Bosz kende hem al van zijn tijd bij Vitesse, waar hij tussen 2013 en 2015 op huurbasis actief was. In gesprek met Voetbal International laat Bosz zich uitermate lovend uit over Traoré, die tegenwoordig in dienst is van Olympique Lyon.

“Ik vind het een geweldige speler. In al die jaren heb ik een paar keer met een speler gewerkt bij wie je in het begin direct een wow-factor hebt. Dat had ik met Bertrand. Dat je hem dingen op de trainingen zag doen waar je later van dacht: Hé?”, vertelt Bosz over Traoré. In 39 wedstrijden voor Ajax was de nu 24-jarige aanvaller uit Burkina-Faso goed voor 13 doelpunten en 4 assists. Toch was hij niet altijd onomstreden en nadat hij werd uitgefloten tijdens de wedstrijd tegen FC Twente, verwijderde hij uit woede alle Ajax-gerelateerde foto’s van zijn Instagram.

“Ook bij Vitesse heb ik het meegemaakt dat het publiek zich tegen hem keerde. Het heeft met zijn stijl te maken. Hij kan twee, drie, vier man passeren om vervolgens te scoren. Ook kan hij met één pass een medespeler voor de keeper zetten. Tegelijkertijd lijdt hij soms dom, onnodig balverlies. We hebben er veel aan gedaan dat uit hem te krijgen, maar dat gaat nooit helemaal lukken. Dat zit in de voetballer. In mijn ogen was de kritiek overigens onterecht: hij werkte altijd hard én was nog heel belangrijk dat seizoen”, legt de huidige trainer van Bayer Leverkusen uit. Na het seizoen bij Ajax, werd hij door Olympique Lyon overgenomen van Chelsea.

Namens de Franse club was Traoré voorlopig goed voor 33 doelpunten en 17 assists in 125 officiële wedstrijden. “Zijn mooie jaren moeten nu eigenlijk aanbreken. Hij heeft ervaring, is fysiek volgroeid”, stelt Bosz. Het contract van Traoré bij Olympique Lyon loopt nog tot medio 2022. “Hij zal heel goed een club en een trainer moeten kiezen. Dan kan hij tot grote hoogte stijgen. Of wij ooit nog samenwerken? Dat kan ik me in de toekomst best voorstellen. Maar niet bij Leverkusen: wij hebben al drie spelers voor de zijkant.”