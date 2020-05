KNVB keihard aangepakt: ‘Kom op man, het gaat om een wedstrijdje!’

Dries Boussatta is al jaren gestopt als profvoetballer, maar desondanks volgt de oud-aanvaller van onder meer AZ en FC Utrecht de voetbalwereld nog steeds op de voet. De eigenaar van verschillende koffiebars in Amsterdam is van mening dat er in september of oktober gewoon weer gespeeld kan worden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, ondanks de problemen die de coronacrisis in Nederland met zich meebrengen.

"Zo moeilijk is het toch niet?", vraagt Boussatta zich hardop af in gesprek met De Telegraaf. "Er zijn tegen die tijd voldoende testen voor spelers, staf en scheidsrechters. Dus dan kun je toch voetballen? Ja, waarschijnlijk eerst in lege stadions. Dat is slecht voor de clubs, maar goed voor de kijkcijfers en dus de betaalzenders." De voormalig buitenspeler vindt dan ook dat FOX Sports op termijn moet bijspringen. "Het is in mijn optiek logisch als FOX dan wat meer betaalt. Ondanks het contract dat doorloopt, ja. FOX is erbij gebaat dat er geen clubs omvallen."

Boussatta heeft ook een duidelijke mening over het schrappen van de bekerfinale door de KNVB en de beslissing om nummer vijf Willem II de voorronde van de Europa League in te sturen. Nummer zes FC Utrecht, dat normaal gesproken op 19 april was uitgekomen tegen Feyenoord in De Kuip, valt buiten de boot. "Kom op, man. Eén wedstrijdje! Die had de KNVB toch wel kunnen plannen?", oordeelt Boussatta in niet mis te verstane bewoordingen. "Uitstellen in plaats van annuleren, was veel logischer geweest. Zeist boort nu spelers een finale door de neus, die ze in hun hele carrière nooit meer zullen spelen."

AZ, een andere oud-werkgever van Boussatta, was voor de coronacrisis nog volop in de race om het kampioenschap in de Eredivisie. "Minimaal fifty-fifty", schat de drievoudig international van het Nederlands elftal de titelkansen van AZ in. "Ajax zat er niet lekker meer in en je weet hoe hoog de druk daar wordt als het even minder gaat. AZ kon lekker onbevangen jagen. Misschien was de druk er daar pas in de laatste twee, drie wedstrijden op gekomen." De KNVB besloot eind april echter om het seizoen definitief nietig te verklaren. Het is nog niet bekend wanneer de jaargang 2020/21 van start gaat.