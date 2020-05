‘Hij trok mijn aandacht, ook al is hij geen product van de Ajax-academie’

Hakim Ziyech maakt komende zomer de overstap van Ajax naar Chelsea. The Blues wisten zich in februari al te verzekeren van de diensten van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler, al is het de vraag wanneer hij zijn eerste wedstrijd kan spelen voor zijn nieuwe werkgever. Jesper Gronkjaer kijkt in ieder geval reikhalzend uit naar de komst van Ziyech richting de Premier League.

“Ziyech is een van de spelers die mijn aandacht heeft getrokken in de afgelopen twee seizoenen, ook al is hij geen product van de Ajax-academie. Je hebt spelers als hij nodig. Ik denk dat iedere topclub hem bekeken heeft en zich heeft afgevraagd of hij goed genoeg is voor hun team. Hij is een fantastische speler en ik denk dat hij zich direct in de basiself zal spelen bij Chelsea. Bijna iedere Premier League-club kan een speler als Ziyech betalen. Newcastle United kan zich binnenkort ook met de grote clubs meten op de transfermarkt”, zo verwijst Gronkjaer in gesprek met Goal naar de aanstaande overname van Newcastle United.

“Ziyech is een goede aanwinst voor Chelsea en hij zal vaak genoeg een basisplaats krijgen. Daarnaast moeten we de volledige potentie van Christian Pulisic nog zien, hij is ook een geweldige speler. Er zijn veel dingen om naar uit te kijken bij Chelsea”, vervolgt de Deense oud-aanvaller, die gedurende zijn loopbaan voor Ajax (1998-2000) én Chelsea (2000-2004) speelde. “Het aanpassen aan de Premier League is een grotere mentale uitdaging dan wat dan ook. Als je voor Ajax, Feyenoord of PSV speelt, maak je deel uit van een team dat domineert in balbezit, kansen creëert en veel doelpunten maakt. Er is ook veel ruimte.”

“In de Premier League is er geen tijd om te leren of te wennen, je moet het vanaf de eerste dag laten zien. Het is fysieker, technischer en sneller dan toen ik er nog speelde”, stelt de 42-jarige Gronkjaer, die verder voor onder meer Brimingham City, Atlético Madrid, VfB Stuttgart en FC Kopenhagen speelde. De Deen is onder de indruk van het werk van Frank Lampard en diens assistent Jody Morris, met wie hij nog samenspeelde bij Chelsea. “Als jonge jongens waren dat al leiders. Lampard was een geval apart, hij had het al goed gedaan bij West Ham United en paste zich moeiteloos aan binnen ons team.”

“Met een nieuwe manager en jonge spelers zag het er dit seizoen goed uit bij Chelsea. Ze hebben het goed gedaan, als je kijkt naar de verwachtingen aan het begin van het seizoen”, stelt Gronkjaer. “Ze hebben met Tammy Abraham, Mason Mount, Reece James en Fikayo Tomori jongens teruggebracht die veel supporters al van naam kenden. Misschien dat de nodige fans dachten dat ze nog niet goed genoeg waren, maar ze strijden nu om een Champions League-plek.”