‘Ik was zó boos dat ik twee jaar later nog bijna naar Ajax ben gegaan’

Jan Boskamp heeft tijdens zijn carrière als profvoetballer een gevoelige transfer van Feyenoord naar Ajax overwogen. Aan het einde van het seizoen 1973/74 werd hij gepasseerd door trainer Wiel Coerver en dat viel verkeerd bij de oud-international. Hij was zo boos dat hij zijn Rotterdamse werkgever wilde inruilen voor een contract bij de aartsrivaal uit Amsterdam.

Boskamp was vaste basisklant in het shirt van Feyenoord, toen Coerver plots besloot om hem te passeren voor de dubbele confrontatie met Tottenham Hotspur in de finale van de UEFA Cup. Boskamp moest genoegen nemen met een plek op de bank. “Die had ik nooit zien aankomen”, vertelt hij aan Voetbal International. “Ik had alles gespeeld, we waren al zo goed als kampioen. Ik dacht echt: Kus mijn kloten maar.”

Na een 2-2 gelijkspel in Londen kwam Boskamp in de return in Rotterdam als invaller binnen de lijnen. Met een assist op de 2-0 van Peter Ressel was hij belangrijk bij het veroveren van de UEFA Cup. “Man, ze pakten me vol in mijn zak, ik wist niet eens meer waar ik was. Nee, die UEFA Cup was geen mooi afscheid. Ik wilde helemaal niet weg bij mijn club.”

In de zomer van 1974 vertrok hij uit Rotterdam en maakte hij de overstap naar het Belgische RWDM. Daar gooide hij hoge ogen en dat leidde tot interesse uit Amsterdam. “Ik was zó boos dat ik twee jaar later nog bijna naar Ajax ben gegaan. Zij zagen het wél in me zitten. Ik was persoonlijk al rond, maar bij de medische keuring bleek mijn meniscus niet goed.” Tot een transfer kwam het niet. Hij bleef tot 1982 bij RWDM en speelde zijn laatste twee seizoenen in het shirt van Lierse SK.