‘Verwachte transfer Gareth Bale lijkt uitgesloten door exorbitante eis’

Een transfer van Gareth Bale naar de Major League Soccer lijkt uitgesloten, concludeert AS. De dertigjarige aanvaller ligt momenteel nog tot medio 2023 vast bij Real Madrid, maar filosofeerde bij The Hat-Trick Podcast al over een overstap naar de Noord-Amerikaanse competitie. AS stelt echter vast dat Bale veel te duur is voor de clubs uit de MLS.

"Het is een competitie die nog steeds groeit en volop in ontwikkeling is", zei de Welshman onlangs over een eventuele transfer naar de MLS. "Er zijn veel spelers die nadenken over een overstap richting de Major League Soccer en ik weet zeker dat ik daar op een gegeven moment ook interesse in krijg. Ik vind het geweldig om op vakantie te gaan in Los Angeles en speel heel vaak golf als ik daar ben."

Henry: 'Moeten klaar zijn voor wat er dan ook wordt besloten'

Een transfer van Bale lijkt ook in de toekomst echter onwaarschijnlijk. De verwachting is dat de MLS honderden miljoenen euro's schade oploopt door de coronacrisis. Men onderhandelt nu met de spelers over een salarisverlaging van vijftig procent. Daarnaast is er sprake van een nadeligere belastingsysteem in de Verenigde Staten én weigert Bale veel in te leveren op zijn gage.

Het huidige netto salaris van Bale bedraag 16,5 miljoen euro, terwijl Los Angeles Galaxy-aanvaller Chicharito Hernández, de best betaalde speler uit de MLS, bruto ruim 10 miljoen euro verdient. In de MLS mogen slechts drie spelers meer verdienen dan het gehanteerde maximumbedrag van circa 675.000 euro per jaar. "De enige oplossing is dat Gareth een flinke salarisverlaging accepteert, want geen enkel bedrijf kan zijn salaris bij Real evenaren", zegt Juan Arango, journalist van het Mexicaans-Amerikaanse TUDN.

"Is hij bereid om meer dan de helft van zijn salaris in te leveren om naar de VS te trekken? Ik betwijfel het, maar wellicht waardeert hij het menselijke aspect van de transfer wel meer. Dat hij niet meer zoveel druk hoeft te ervaren en dat hij een rustig leven kan leiden in een land waar niemand hem bekritiseert omdat hij golft", besluit Arango tegenover AS.