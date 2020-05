Ten Hag lyrisch: ‘Bij een grote wedstrijd moet je hem echt niet storen’

Josep Guardiola is een inspiratiebron voor Erik ten Hag. De trainers werkten samen bij Bayern München, waar de huidige trainer van Ajax van 2013 tot 2015 oefenmeester was van het tweede elftal van der Rekordmeister, terwijl de Spanjaard de coach was van de hoofdmacht. "Pep heeft lef, hij durft baanbrekend en innovatief te zijn", zegt Ten Hag in gesprek met Voetbal International.

Ten Hag wil zich zeker niet meten aan Guardiola, mede vanwege de erelijst van de huidige manager van Manchester City. "Maar Guardiola heeft me zeker geïnspireerd. Iedere trainer wil aanvallend voetballen zoals zijn teams dat doen. Met zoveel avontuur, zo snel, dynamisch en technisch goed en met zoveel spelplezier. Dat streeft iedere trainer na die van attractief voetbal houdt. Daar heb ik het ook zeker geregeld met hem over gehad."

Guardiola heeft volgens Ten Hag het vermogen tactische trainingen didactisch zo te brengen dat de spelers voortdurend vol gas gaan. "Op die manier hebben die trainingen het meest effect omdat het de wedstrijden benadert", aldus Ten Hag, die erkent dat hij zaken heeft overgenomen en implementeert in zijn visie en trainingen. "Als je ziet hoe wij in de Champions League hebben gespeeld dit en vorig seizoen, dan zijn de dingen die ik net schets ook op Ajax van toepassing."

De coach van the Citizens heeft volgens Ten Hag het vermogen om een wedstrijd vooruit te spelen. "Guardiola kan zich volledig afsluiten van de buitenwereld als hij het nodig vindt. Als er een grote wedstrijd aan kwam, moest je hem echt niet storen. Zat hij alleen in zijn kantoor en speelde hij die wedstrijd in zijn hoofd. Dan kwamen de ideeën en de tactische vondsten. Hij verslapt geen seconde."

Ten Hag geeft aan dat Guardiola in de top vijf van beste trainers ooit staat wat hem betreft. Daarnaast heeft Guardiola als trainer 'eeuwigheidswaarde'. "Uiteraard door alle prijzen die hij heeft gewonnen, maar vooral ook door de manier waarop hij zijn teams liet spelen. Als het op tactiek aan komt, zullen we het over bijvoorbeeld José Mourinho niet meer hebben, die speelt altijd met zwart. Bij Guardiola is het simpel: winnen, maar met mooi voetbal."