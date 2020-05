Ajax-talent wil droom verwezenlijken: ‘Ik kijk veel naar De Bruyne en Ziyech’

Kristian Hlynsson tekende in januari een contract bij Ajax en speelde in februari voor de eerste keer een jeugdwedstrijd voor zijn nieuwe werkgever. Vanwege de coronacrisis keerde de pas zestienjarige middenvelder echter noodgedwongen terug naar IJsland. Hlynsson hoopt op een snelle terugkeer in Amsterdam, om zo verder te werken aan zijn ontwikkeling als spelmaker. De jonge Ajacied heeft daarbij onder meer Hakim Ziyech en Kevin De Bruyne als voorbeelden.

In een interview op de website van Ajax geeft Hlynsson te kennen hoe hij in beeld kwam bij de scouts van Ajax. "Vorig jaar speelde ik met mijn team Breidablik in Enschede op een toernooi. Ik werd topscorer en tot beste speler van het toernooi uitgeroepen. Toen meldde Ajax zich." De IJslandse middenvelder koos uiteindelijk voor Ajax, maar niet voordat hij zich had verdiept in de club. "Ik kende de historie al. Ajax heeft heel veel prijzen gewonnen en staat bekend als een goede plek voor jonge spelers. Ook de campagne in de Champions League van vorig seizoen hielp mee, maar dat was niet doorslaggevend."

De ambitieuze Hlynsson hoopt snel weer op het trainingsveld te kunnen staan in Amsterdam. "Ik wil komend seizoen veel doelpunten maken en assists geven. Daarnaast met mijn team alle prijzen pakken. Verder hoop ik stiekem mijn debuut in het betaalde voetbal te maken bij Jong Ajax. Dat zou mooi zijn", aldus de aanvallend ingestelde IJslander, die gelijk zijn kwaliteiten opsomt. "Ik denk dat ik een goed gevoel voor positie kiezen heb, makkelijk scoor en een goede techniek heb."

Hlynsson beseft echter ook dat er onderdelen zijn die voor verbetering vatbaar zijn. "Ik moet wat sterker en sneller worden en veel minuten maken. Ik kijk veel naar spelers als Kevin de Bruyne en Hakim Ziyech. Ik hou van dat soort creatieve jongens." Aanpassingsproblemen heeft de jonge Ajacied niet gekend in de afgelopen maanden. "Ik ben nuchter, rustig en kalm. Maar dat zijn de meeste Scandinaviërs", zo besluit Hlynsson.