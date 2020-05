Gudde verloor volledige controle: voorstellen Ajax en AZ onbeantwoord

De KNVB en directeur Eric Gudde zijn rondom de beëindiging van het seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie de volledige controle verloren, zo blijkt uit een reconstructie van het Algemeen Dagblad. Met name Gudde heeft door zijn manier van handelen voor veel irritatie gezorgd bij een groot aantal clubs. Voorstellen van onder meer Ajax en AZ bleven onbeantwoord.

In aanloop naar vrijdag 24 april, de dag waarop werd besloten dat de huidige stand van de Eredivisie gebruikt wordt voor de verdeling van de Europese tickets, hield Gudde zich op de achtergrond. “De diverse clubdirecteuren hebben geen idee wat Eric Gudde, de man aan de knoppen in dit dossier, nu precies wil”, zo klinkt het. “Hij antwoordt of reageert nergens op. Clubs die in de voorbije weken een mail stuurden met een voorstel, bijvoorbeeld over de competitieopzet (Ajax) of voor een solidariteitsfonds (AZ), krijgen geen antwoord. Gudde stuurt zelfs geen leesbevestigingen.”

Clubs blijven door de werkwijze van Gudde geïrriteerd en vertwijfeld achter. De mensen die dicht bij hem staan, verbazen zich volgens de krant soms ook. “Ze kunnen hem moeilijk peilen, maar weten ook welke gedachtegang daarachter schuilt: de KNVB-directeur wil zich per se niet laten paaien. Gudde probeert zich volledig los te maken van alle uiteenlopende belangen. Het is zijn definitie van 'integriteit' en 'zuiverheid' in een belangenoorlog. Hij wil zich pertinent niet voor karretjes laten spannen.” De directeur zou zich op zijn beurt intern geërgerd hebben aan ‘eigenbelang, aan de spelletjes en aan het strategische lekken naar de pers’. “Toch heeft die houding ook een keerzijde. Clubs verkeren in grote onzekerheid over de toekomst. Onderling is er nauwelijks sprake van eendracht. Ze snakken naar sterk leiderschap vanuit de KNVB, maar ook naar wat begrip en empathie. Dat ontbreekt allemaal totaal, vinden zij.”

De KNVB besluit verder dat er geen clubs zullen promoveren en degraderen. Met name dit besluit zorgt voor veel boosheid bij een aantal clubs. “Maar de communicatieve vaardigheden van Gudde, of juist het gebrek daaraan, helpen ook hier niet mee. Bij de beladen videovergadering op vrijdagmiddag spreekt slechts een handvol mensen, maar via 78 verbindingen kijken er tal van ooggetuigen mee, van juristen tot trainers, van journalisten tot clubmedewerkers. Onder anderen Decossaux is vergeten zijn microfoon uit te zetten, waardoor geregeld achtergrondgeluiden door de woorden van Gudde heen klinken. Die laatste noemt de toegewezen Europese plekken, knullig genoeg, 'dikverdiend'.”

Ook na de vergadering houdt Gudde zich op de achtergrond. Niet hij, maar bondsvoorzitter Just Spee neemt als eerste contact op met SC Cambuur en De Graafschap, de clubs die promotie naar de Eredivisie mislopen. “Gudde is geen charmeur zoals Leo Beenhakker, of flamboyant zoals voormalig KNVB-directeur Henk Kesler”, vervolgt het dagblad. “Je kunt Gudde rechtlijnig en accuraat noemen, maar ook star, schuw en verbaal onhandig. De KNVB ontbeert daarmee cruciale olie in de vastgelopen motor van het Nederlandse profvoetbal. Oók richting buitenwereld. Gudde is domweg geen type dat soepel de belangen van de KNVB verdedigt in een talkshow als Jinek of Op1, of die voor de camera's moeiteloos een beslissing uitlegt.”