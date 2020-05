Wout Brama stelt belangrijke voorwaarde en legt de bal bij FC Twente

Wout Brama heeft een bewogen seizoen achter de rug bij FC Twente. Hij belandde op een zijspoor onder trainer Gonzalo García en werd geruime tijd zelfs buiten de wedstrijdselectie gehouden. In de tweede seizoenshelft speelde de middenvelder geen minuut, maar desondanks sluit hij een nieuw seizoen in de Grolsch Veste niet uit. Hij heeft een aflopend contract, maar in zijn verbintenis staat een optie voor nog een jaar.

In de eerste seizoenshelft kwam Brama, die in de jaargang daarvoor een belangrijke rol speelde bij de terugkeer naar de Eredivisie, met zes basisplaatsen en drie invalbeurten niet verder dan zeshonderd speelminuten in de competitie. Na de winterstop deed García geen beroep meer op hem. “Ik ben superfit en wil zeker nog niet stoppen met voetballen, want ik heb er nog zoveel plezier in”, zegt de 33-jarige Brama in gesprek met De Telegraaf. “Het liefst ga ik door bij FC Twente, maar dat moet de club dan ook willen. Het is afwachten wat er gaat gebeuren. Ik wil dan wel van betekenis zijn en niet weer de tweede viool spelen, zoals afgelopen seizoen.”

Dat de technische staf het niet meer in Brama zagen zitten, bleek wel toen een gesprek tussen boze supporters met García en keeperstrainer Sander Boschker uitlekte. Na opnieuw een nederlaag werd de spelersbus van Twente opgewacht en uitte met name Boschker zich bijzonder negatief over de inbreng van Brama in de spelersgroep. De uitlatingen van García en Boschker leverde hen enorme kritiek op. De staf ging met Brama in gesprek, waarna hij weer terugkeerde in de wedstrijdselectie.

Mocht Brama bij Twente blijven, dan heeft hij mogelijk volgend seizoen niet meer te maken met García. Volgens het regionale dagblad TC Tubantia is het nog maar de vraag of de coach mag aanblijven nu technisch directeur Ted van Leeuwen vertrekt. Laatstgenoemde heeft zich vorig jaar hard gemaakt voor de aanstelling van de onervaren trainer.