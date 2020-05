FA maakt ernstige verdenking jegens Kieran Trippier openbaar

Kieran Trippier is door de Engelse voetbalbond (FA) aangeklaagd voor het overtreden van de strikte reglementen met betrekking tot gokken op voetbalgerelateerde gebeurtenissen. Het is niet precies duidelijk waar de rechtsback van wordt verdacht, maar de aanklacht zou te maken hebben met gebeurtenissen rondom zijn transfer van Tottenham Hotspur naar Atlético Madrid in de zomer van 2019. Als Trippier schuldig wordt bevonden, hangt de verdediger een zware straf boven het hoofd.

De FA bevestigt de aanklacht vrijdag in een statement. Specifiek zijn regels 'E8 a)' en 'E8 b)' van het gokreglement overtreden. De eerste regel schrijft voor dat voetballers niet mogen wedden op aspecten van wedstrijden of geld mogen inzetten op voetbalgerelateerde gebeurtenissen, zoals transfers of trainersontslagen. Ook mogen ze anderen niet instrueren of aansporen om dat te doen. De tweede regel komt neer op een verbod op het verstrekken van niet-openbare informatie aan anderen, die met die informatie weddenschappen met voorkennis kunnen plaatsen.

Het is niet duidelijk waar Trippier precies van wordt beschuldigd. Maar aangezien de tweede regel enkel betrekking heeft op het verstrekken van informatie aan anderen, en niet op het misbruiken van informatie om zélf weddenschappen te doen, is een logische conclusie dat de verdenking te maken heeft met het verstrekken van informatie over zijn transfer naar Spanje. Duidelijk is volgens Engelse media in ieder geval dat de aanklacht draait om een gebeurtenis in juli 2019, de maand van zijn transfer.

Trippier, die tot 18 mei heeft om met een formele reactie op de aanklacht te komen, laat in een eerste reactie weten dat hij de afgelopen maanden volledige medewerking heeft verleend aan het onderzoek van de FA, en dat hij dat zal blijven doen. "Ik wil duidelijk maken dat ik als profvoetballers nooit een voetbalgerelateerde weddenschap heb geplaatst, noch financieel voordeel heb gehaald uit weddenschappen van anderen", wordt de 29-jarige vleugelverdediger geciteerd in de Engelse pers.

Ondanks dat Trippier inmiddels in Spanje voetbalt, kan een schorsing van de Engelse bond hem wel degelijk raken. De FIFA kan de schorsing overnemen en omzetten in een wereldwijde schorsing. Dat overkwam Daniel Sturridge, die in maart voor vier maanden werd geschorst voor het overtreden van de gokregels. Omdat de schorsing door de FIFA werd bevestigd, werd het contract van Sturridge bij Trabzonspor direct ontbonden. De aanvaller zou vrienden en familie voorkennis hebben gegeven over een mogelijke transfer naar Sevilla, zodat zij daarop konden wedden. Behalve een schorsing kreeg Sturridge ook een boete van ruim 170.000 euro.