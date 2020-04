‘Weigerend Canal+ zadelt Franse clubs op met strop van 243 miljoen euro’

De beslissing van de Franse voetbalbond om de Ligue 1 en Ligue 2 tot 1 september stil te leggen heeft grote gevolgen op financieel gebied. Volgens L'Équipe weigert Canal+ om het laatste gedeelte van de televisiegelden over het seizoen 2019/20 uit te keren. LFP, verantwoordelijk voor de organisatie van de Franse competitie, zou hierover al een brief hebben ontvangen van Maxime Saada, de president-directeur van de Franse betaalzender. Naar verluidt lopen de clubs in de twee hoogste divisies in totaal 243 miljoen euro mis.

Canal+ maakte voor de coronacrisis nog een bedrag van 37 miljoen euro over naar de clubs in Ligue 1 en Ligue 2, maar een nieuwe betaling behoort wat betreft de televisiezender niet tot de mogelijkheden. De kans is groot dat BeIN Sports, de andere rechtenhouder, het voorbeeld van Canal+ volgt, zo klinkt het in de Franse media. Beide zenders hopen dat het voetbal in Frankrijk zo snel mogelijk weer hervat wordt. De LFP heeft koploper Paris Saint-Germain inmiddels officieel uitgeroepen tot kampioen van deze jaargang, terwijl Lorient als kampioen van Ligue 2 promoveert naar het hoogste niveau.

De Franse minister-president Édouard Philippe maakte dinsdag bekend dat de verwachting leeft dat voetbal in Frankrijk pas begin augustus weer mogelijk is, als gevolg van de aanhoudende coronacrisis. Door die beslissing kwam er indirect een einde aan de jaargang in de Ligue 1, de eerste van de vijf ‘grote’ competities die definitief wordt stilgelegd. De Bundesliga, Premier League, LaLiga en Serie A worden mogelijk deze zomer nog hervat, al is daar nog geen definitief besluit over genomen.