Pochettino dankt Kane voor ‘donderspeech’ op magische avond tegen Ajax

Mauricio Pochettino kende enkele zeer succesvolle jaren als manager, met het bereiken van de finale van de Champions League vorig seizoen als hoogtepunt. Een halfjaar later echter werd de Argentijnse oefenmeester ontslagen, na een serie teleurstellende resultaten. Pochettino hoopt dat hij ooit de kans krijgt om terug te keren in Noord-Londen om met the Spurs prijzen te veroveren.

"Het was een geweldige reis die helaas een onbevredigend einde kende", blikt Pochettino op verzoek van BT Sport terug op zijn dienstverband bij Tottenham. "Desondanks weet ik diep in mijn hart dat onze paden ooit weer zullen kruizen. Sinds de dag dat ik de club heb verlaten droom ik al van een terugkeer, om zo onze klus af te kunnen maken." Volgens Pochettino had Tottenham de Premier League en Champions League kunnen winnen. "Maar de samenwerking kwam ten einde en we moeten verder. Ik kijk al uit naar het volgende project."

Pochettino koestert de band met de Tottenham-supporters en wil ook daarom ooit terugkeren. De clubloze coach weet echter niet of hij ooit weer in de gelegenheid komt om in het Tottenham Hotspur Stadium aan de slag te gaan. "Misschien over vijf jaar, maar het kan ook tien jaar zijn. Desondanks leg ik het idee op tafel dat ik voor mijn dood nog een keer een prijs wil veroveren met Tottenham. Ik wil graag weten wat het is om met die club succesvol te zijn. De fans zijn altijd fantastisch geweest en het zou mooi zijn om iets voor ze terug te doen."

De voormalig manager van Tottenham kijkt ook terug op de legendarische Champions League-wedstrijd tegen Ajax van vorig jaar. De Londenaren keken tegen een 2-0 achterstand aan in Amsterdam, maar dankzij een hattrick van Lucas Moura in de tweede helft werd alsnog de finale bereikt. In de rust werd de basis gelegd voor de indrukwekkende comeback, zo stelt Pochettino. "Ik ben niet altijd gelijk terug in de kleedkamer. De spelers krijgen vaak vijf minuten de tijd om even bij te komen. In die vijf minuten analyseren we de boel en gebruiken we videobeelden om de tactiek te verbeteren. "

De geblesseerde Harry Kane, die de wedstrijd vanaf de tribune bekeek, kwam vervolgens de kleedkamer van Tottenham binnen om zijn ploeggenoten op te peppen. "Hij is geweldige leider met een geweldig karakter, net als Hugo Lloris", deelt Pochettino complimenten uit. "Zij zeiden tegen de spelers: ‘We mogen niet opgeven en moeten blijven geloven in een goed resultaat, dit is een unieke kans om de finale te bereiken’. Moura tekende in de slotseconde voor de 2-3 zege, tot ontzetting van alles en iedereen bij Ajax. In de finale was Tottenham echter niet opgewassen tegen Liverpool: 0-2.