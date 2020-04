Juventus krijgt duidelijk bericht uit Barcelona: ‘Ik wil hier nog jaren blijven’

De toekomst van Arthur Melo is al enige tijd onderwerp van gesprek en dinsdag nog pakte Mundo Deportivo uit met het nieuws dat zijn club Barcelona Juventus toestemming zou hebben gegeven om de middenvelder te benaderen. De Braziliaan zelf is echter niet van plan om op korte termijn uit het Camp Nou te vertrekken, zo maakt hij woensdag duidelijk in een statement dat hij heeft gedeeld via social media.

“Er zal altijd sprake zijn van speculatie, maar eerlijk gezegd zijn mijn plannen duidelijk. De enige optie die mij interesseert, is doorgaan bij Barcelona. Ik ben er verder rustig onder. Ik voel me hier goed en ik wil de club en de staf bedanken voor het vertrouwen dat ik voel. Dit is een van de redenen waarom ik duidelijk wil zijn over mijn wens om hier door te gaan”, stelt Arthur.

“De vermeende interesse van grote clubs is altijd een mooi compliment en een goed teken, maar ik denk er alleen maar aan om hier nog jaren te blijven. Barça is de club waar ik altijd heb willen spelen en ik hoop nog lang speler van de Catalanen te blijven. Iedere dag voel ik me hier meer op mijn gemak, dat geldt voor het team, de club en de stad. Ik houd ook van de mensen en van de cultuur, ik voel enorm veel steun van de fans”, gaat hij verder.

Barcelona kan vanwege de coronacrisis al enige tijd niet in actie komen en Arthur hoopt dat hier op termijn verandering in zal komen: “Ik ben er honderd procent op gefocust om hard door te werken en wil weer op het veld staan zodra dat mogelijk is. Ik wil hier verder doorgroeien en vechten voor meer prijzen in het blaugrana.”