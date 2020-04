Van Persie én landgenoot in top tien meest gevoelige transfers aller tijden

Robin van Persie en Johan Cruijff zijn door ESPN opgenomen in een lijst van tien spelers die de meest controversiële transfers maakten in de historie van het voetbal. Van Persie verkaste in 2012 van Arsenal naar Manchester United; wijlen Cruijff wordt geselecteerd vanwege zijn overstap van Ajax naar Feyenoord in 1983. Net als Engeland en Schotland is Nederland met twee spelers vertegenwoordigd in de lijst.

Hoewel ESPN de lijst op volgorde van nummer tien tot nummer één presenteert, wordt niet gerept over een 'top tien'. De spelers lijken op willekeurige volgorde ingedeeld. Een aantal transfers spreekt voor zich: zo wordt Luís Figo opgenomen met zijn recordtransfer van Barcelona naar aartsrivaal Real Madrid in 2000, voor circa 62 miljoen euro, en heeft ook de gevoelige stap van Carlos Tévez van Manchester United naar Manchester City in 2009 een plekje gekregen op de lijst.

Van Persie, die naar eigen zeggen vertrok omdat Arsenal hem geen nieuw contract aanbood, deed supporters van the Gunners pijn met zijn besluit om naar Manchester United te gaan. Hij gold acht jaar lang als de sterspeler van Arsenal, maar hoeft zijn gezicht inmiddels niet meer te vertonen in Noord-Londen. Cruijff verliet Ajax in 1983 uit rancune, nadat ook hij geen nieuw contract kreeg aangeboden, en maakte aartsrivaal Feyenoord kampioen in het laatste jaar van zijn carrière.



De meest controversiële transfers volgens ESPN

SPELER VAN NAAR JAAR Mo Johnston Nantes Glasgow Rangers 1989 Luís Figo Barcelona Real Madrid 2000 Sol Campbell Tottenham Hotspur Arsenal 2001 Roberto Baggio Fiorentina Juventus 1990 Johan Cruijff Ajax Feyenoord 1983 Ashley Cole Arsenal Chelsea 2006 Robin van Persie Arsenal Manchester United 2012 John Robertson Nottingham Forest Derby County 1983 Carlos Tévez Manchester United Manchester City 2009 John Obi Mikel Manchester United Chelsea 2005

Behalve de overstap van Van Persie is ook die van John Obi Mikel een prominente uit de Premier League. In januari 2005 kondigde Manchester United de komst van de negentienjarige middenvelder van het Noorse Lyn Fotboll aan. Maar Chelsea claimde óók een akkoord, waarna een schouwspel tussen de partijen ontstond waarin de FIFA zich mengde. De wereldvoetbalbond maakte duidelijk dat Mikel zelf de knoop moest doorhakken, en hij koos voor Chelsea. Die club moest wel een bedrag van twaalf miljoen pond betalen aan Manchester United om de zaak af te handelen.

Er staan ook minder bekende spelers in het overzicht. Zo is John Robertson, voormalig international van Schotland, geselecteerd vanwege zijn transfer van Nottingham Forest naar Derby County in 1983. "Deze transfer betekende het einde van een van de beste relaties in de Engelse voetbalgeschiedenis", schrijft ESPN. Gedoeld wordt op de relatie tussen Peter Taylor en Brian Clough. Taylor werkte tot 1982 als assistent-trainer van Clough bij Notthingham, alvorens bij rivaal Derby County op eigen benen te staan.

Alsof dat niet erg genoeg was, klopte hij een jaar later aan bij zijn oude club om Robertson, misschien wel de beste speler uit de clubgeschiedenis van Nottingham, over te nemen. Clough, die nergens van wist toen de transfer werd bekokstoofd, vergaf het zijn oude vriend nooit. Hij zei ooit zelfs dat hij Taylor zou aanrijden, als hij zag dat Taylor met autopech langs de weg zou staan. De twee spraken elkaar nooit meer. Nadat Taylor in 1990 overleed, vertelde Clough dat hij het betreurde dat hun vriendschap zo was geklapt.

Een andere relatief onbekende transfer is die van Mo Johnston, in de zomer van 1989. De spits speelde tussen 1984 en 1987 voor Celtic en stapte vervolgens over naar Nantes. Na twee jaar in Nantes leek een rentree bij Celtic aanstaande: hij poseerde voor Celtic Park, gaf een persconferentie, maar desondanks klapte de deal. Enkele weken later dook hij plots op bij stadsgenoot en rivaal Glasgow Rangers, tegenwoordig Rangers FC. Die club had iets meer geld geboden dan Celtic en maakte van Johnston de eerste katholieke clubaankoop; traditioneel zijn aanhangers van Rangers protestant en die van Celtic katholiek.