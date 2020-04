Frenkie de Jong: ‘Appie Nouri kwam gelijk naar me toe, dat was heel fijn’

Frenkie de Jong heeft in zijn tijd als jeugdvoetballer veel te danken gehad aan Abdelhak Nouri, zo vertelt de middenvelder van Barcelona zaterdag in Touzani TV. De Jong kwam in 2012 als speler van Willem II bij het Nederlands elftal Onder-15 en werd daar direct opgevangen door Nouri. "Ik kan het me heel goed herinneren", aldus de 22-jarige De Jong.

"Het was een van de eerste keren dat we met z'n allen met heel Nederland bij elkaar kwamen, daarvoor was het nog in regio's van Zuid, West ...", zo vertelt De Jong over zijn eerste oproep voor Oranje Onder-15. De middenvelder was nerveus om zich als speler van het 'kleine' Willem II bij voetballers van de Nederlandse topclubs te voegen, maar werd moed ingepraat door zijn zaakwaarnemer Ali Dursun. "Vroeger was ik nog verlegener dan nu. Het was niet zo dat ik gelijk helemaal met de groep meeging, of gelijk heel veel ging vertellen. Maar Ali zei tegen mij: 'Let maar op, als je dadelijk getraind hebt, dan komen ze op een gegeven moment naar je toe, omdat ze zien dat je goed kan voetballen.'"

Snel na de eerste training van De Jong kreeg zijn zaakwaarnemer gelijk. De Jong prijst met name de rol die Nouri daarin vertolkte. "Er kwamen heel veel spelers naar me toe, wilden ze met me praten. Dat is wel mooi. Ik moet zeggen dat Appie Nouri een van de eerste jongens was die echt naar me toe kwam en me me gelijk thuis liet voelen. Hij zei: 'Ik heb je zien spelen, je bent een goede speler, voel je gewoon thuis.'"

De Jong keek op dat moment op tegen Nouri, die gold als een van de grootste talenten van het nationaal jeugdelftal. "Hij was toch een beetje, hoe moet je het zeggen, soort van boegbeeld, de man van het team. Ik kwam er een soort van 'in mijn eentje bij' omdat ik van Willem II kwam. Het was heel fijn dat iemand met zijn status naar me toe kwam en me me meteen thuis liet voelen."